Mathias Cordero el joven que llamó la atención con Saprissa por ser más alto que Kendall Waston

Los 90 Minutos por la Vida es un evento para poder ver a jóvenes figuras de los diversos equipos que participan, y en el Deportivo Saprissa se pudo observar a un joven como Mathias Cordero que llamó la atención por su altura.

Cordero jugó este pasado domingo en el evento benéfico y con su estatura, incluso superior a la de un referente del monstruo como lo es Kendall Waston, llama mucho la atención, aún más por su edad tan joven, de apenas 18 años.

Mathias Cordero llamó la atención de la afición del Saprissa en los 90 Minutos por la Vida (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mathias se le vio de defensa central, con la camisa tibaseña y su número 43 en la espalda, de perfil derecho. También jugó un poco más adelantado, como contención y a pesar de su altura, se vio que sabe usar los pies.

El joven saprissista nació el 31 de octubre del 2007, por lo que aún le espera mucho por recorrer para seguir creciendo y buscar tener más oportunidades como la de los 90 Minutos por la Vida con el Saprissa.

En diversas páginas relacionadas con el Monstruo, se encargaron de dar buenos criterios sobre el defensor morado por su actuación en la parte defensiva y su evidente tema físico que no deja indiferente a nadie con sus más de dos metros de altura.

Mathias Cordero mide más de 2 metros de altura (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En este benéfico evento, los tibaseños sumaron un empate sin goles ante el Club Sport Herediano, ganando los morados en la tanda de shoot-outs a los rojiamarillos, para después igualar, con el mismo resultado, ante la Liga Deportiva Alajuelense y venciendo a los manudos en el desempate 3-1.

Saprissa acabó empatando en puntos con el Club Sport Cartaginés por esta copa; sin embargo, terminaron perdiendo el trofeo por un insólito lanzamiento de moneda tras igualar en todo con los brumosos.