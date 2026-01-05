Carlos Vela habló de frente sobre los refuerzos que tanto pide la afición de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense ya piensa en el 2026 y su gerente deportivo, Carlos Vela, habló claro y sin tapujos este domingo sobre el panorama de refuerzos rojinegros.

El dirigente manudo confirmó que sí están en la búsqueda de nuevas caras en posiciones que consideran que se necesitan fortalecer para retener todos los títulos ganados el año pasado.

Carlos Vela contó la situación de los fichajes de Alajuelense para el 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Estamos en análisis de varias posibilidades; sí vamos a reforzar el plantel, eso es un hecho. La ventana es amplia todavía y estamos evaluando distintas alternativas con las que creemos que podemos fortalecer el equipo. Vamos paso a paso, pero tampoco hablar más propio de las negociaciones, pero sí vamos a reforzarnos”, dijo.

Sin nombres propios, pero con una línea clara

Al mexicano se le consultó a qué línea apuntan más y por nombres específicos que han sonado en el ambiente, como el argentino Agustín Auzmendi o el hondureño Jorge Álvarez, pero fue enfático en que no hablará de nombres.

“Tenemos un compromiso pleno por fortalecer el equipo; no nos vamos a quedar como estamos. Han salido algunos jugadores, pero es pensando en algunos casos en su desarrollo personal; son jóvenes que creemos que les puede ir bien, porque no han tenido tantos minutos”, comentó.

Desde Honduras enfrían el tema Auzmendi

Mientras Vela no suelta prenda, desde Honduras los medios dan casi por descartado el tema de Auzmendi, al asegurar que el atacante está enfocado en continuar su carrera ligado a su club.

“El campamento de Agustín Auzmendi NO ha tenido ningún contacto con Liga Deportiva Alajuelense para abordar un posible fichaje. Es totalmente FALSO que el ‘Pistolero’ pretende un salario de 70 mil dólares mensuales.

“Auzmendi tiene contrato hasta diciembre de 2027 con Godoy Cruz. El ‘Tomba’ solo se plantea una salida de su goleador si llega una propuesta de transferencia que cumpla con las expectativas del club. Ya rechazaron la oferta de Gimnasia y Esgrima de la Plata, que era por un préstamo con opción de compra”, destacó el periodista Álvaro de La Rocha.

