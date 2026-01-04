Alajuelense volvió a entrenar este sábado y dejó ver un curioso detalle de Kenneth Vargas

Alajuelense ya dejó la fiesta atrás y este sábado volvió a los entrenamientos de cara al Clausura 2026, torneo en el que defenderá el cetro de campeón nacional.

Kenneth Vargas ya entrena como manudo

Los manudos mostraron imágenes de su primera práctica en la que aparecen figuras como Kenneth Vargas, quien hasta el momento es el único refuerzo rojinegro.

Huevito utilizará el número 11, que dejó libre Diego Campos tras abandonar el club en diciembre tras la obtención del título. Así se puede ver en la pantaloneta que utilizó en la práctica de este sábado.

Kenneth Vargas es uno de los refuerzos de Alajuelense y usaría el 11 este torneo. (Alajuelense/Alajuelense)

El León volvió al campo con la mayoría de sus figuras y pocas ausencias, entre ellas la de Rashir Parkins, quien se operó hace diez días de su rodilla derecha.

Manudos fueron responsables en vacaciones

Juan Carlos Barrantes, preparador físico de Alajuelense, contó las condiciones en las que volvieron los futbolistas, los cuales, como buenos profesionales, se cuidaron para no hacer locuras en vacaciones.

“Es un espacio corto el que hay; a final de año las vacaciones siempre son un poquito más cortas respecto a las anteriores. El grupo hizo evaluaciones, exámenes de sangre, mediciones y sobre todo evaluciones de fuerza para partir de acá a lo que viene”, dijo.

Juan Carlos Barrantes habla sobre la mini pretemporada de Alajuelense

Entrenamientos irán de menos a más

Barrantes explicó que el regreso a los entrenamientos es progresivo; poco a poco se va trabajando en la cancha, pues no se puede hacer todo de golpe para evitar lesiones.

“Vamos de menos a más, respetando un poquito el tema de la progresión para que ellos lleguen a la fecha uno de la mejor manera.

“Ya luego habrá dobles sesiones de trabajo, principalmente para el profe que tenga trabajo táctico con la gente nueva que se va incorporando”, explicó.

Jóvenes estarán en los 90 Minutos por la Vida

Este domingo en los 90 Minutos por la Vida, los erizos tendrán un poquito de fútbol en los dos partidos de 30 minutos que disputarán, seguramente con una mayoría de jóvenes.

