Conozca al creador de contenido manudo cuyos videos inspiraron al camerino rumbo a la 31

El WhitsaCR es así como conocen al creador de contenido de Alajuelense, Cristopher Salazar Whitford, el que con sus videos logró ser una inspiración para que los propios jugadores liguistas le confesaran que su contenido llegó al camerino como parte de la motivación para lograr la ansiada copa 31, además de otro cetro centroamericano más.

Cristopher es un joven de 28 años, vecino de Coronado, que inició a hacer videos en TikTok e Instagram sobre Alajuelense desde abril del 2024, y desde entonces se convirtió en un aficionado conocido entre los rojinegros.

“El primer video fue como un corto sobre la Liga, Saprissa, Heredia y Cartago, fue muy random, estaba con unos amigos, les enseñé la idea a ver si la habían visto para adaptarla a Costa Rica; era un video que decía: ‘Soy el hermano mayor’ y tal cosa, luego: ‘Soy el hermano menor’ y lo cortábamos. Gracias a Dios le fue superbién; actualmente el TikTok llegó a 447 mil vistas, en Instagram como a 500 mil. Ese fue el primer video y quedé impactado y de ahí seguí”, cuenta el Whitsa.

Cristopher Salazar es un creador de contenido muy aficionado de Alajuelense (Cristopher Salazar/Cristopher Salazar)

El creador de contenido contó que empezó a hacer videos con un movimiento llamado “El capitán Whitsa no se baja del barco”, con el que buscaba que la Liga lograra esa ansiada 31, algo que hizo que los aficionados los empezaran a reconocer.

“Yo saqué el movimiento y salía con una banda de capitán y a la gente le gustó mucho; yo decía una frase de ‘manudos y manudas’ que utilizaba mucho y cuando yo iba al estadio, la gente me decía esa frase, o capitán Whitsa, o me decían que no se bajen el barco y lo vi muy bonito, que la gente se relacionara con mi contenido”, dijo el tiktoker con más de 50 mil seguidores.

Sus videos se hicieron tan populares que en Alajuelense lo contactaron para agradecerle

Cristopher cuenta que una vez, Leo Medina, encargado de prensa de Alajuelense, lo contactó y lo dejó sin palabras.

“Gracias a Leo Medina, me contactó para agradecerme por el contenido que estaba haciendo. Mi sueño frustrado era ser jugador, pero lastimosamente me quebraron el brazo jugando futsala y por diferentes cosas de la vida no pude llegar a serlo y para mí representar a la institución de alguna forma es por los videos y cuando me contactan para agradecerme, para mí fue como debutar en primera división.

“Cuando fui al estadio, se me permitió estar un día ahí, ver a los jugadores, y una anécdota bonita fue que el que más me reconoció fue Santiago Van Der Putten; nos llevamos bien y él se me acercó a decirme que ve mis videos en el camerino”, aseguró.

Santiago Van Der Putten es uno de los jugadores manudos que sigue al Whitsa (Cristopher Salazar/Cristopher Salazar)

Jugadores manudos ven sus videos como inspiración

Whitsa reconoce que le dio pena al inicio saber que lo veían, pero cuando se lo dijeron, le pareció algo chiva.

“Primero fue: ‘¡Qué vergüenza!’, ya que yo les sacaba canciones a los jugadores cuando hacían goles, entonces la gente me decía que le pusiera a los jugadores cierta pieza y a otra a los otros, entonces me dio pena, pero Santiago me lo dijo de una forma buena y me pareció muy chiva, ya que no todos ven mis videos, los más jóvenes, pero hasta jugadores como Creichel una vez me dijo que cuidado le ponía una canción que no le gustara”, acotó.

Cistopher cuenta que en el día que ganaron la 31 pudo entrar al camerino gracias a Pablo Gabas, que también ve sus videos, y se lo topó en la zona mixta, ya que estaba trabajando para una marca.

Cristopher Salazar cuenta que hasta Pablo Gabas sigue sus videos (Cristopher Salazar/Cristopher Salazar)

“Donde voy a devolver el gafete, por zona mixta, sale Pablo Gabas, que me sigue también por los videos; para mí, un honor que una leyenda me hable, y ahí me saluda y me dice Gabas que si voy a entrar al camerino y me dijo que pasara, y ahí (dijo), ‘Dios mío, ¿qué es esto?’, y en eso estaba Celso y lo saludé y dijo que era un alivio y que estaba muy agradecido de tener una voz positiva como es la mía; es un momento que jamás pensé que se diera, es un honor.

“A veces veo que Matarrita u otros muchachos le dan like a mis videos, entonces me digo que el trabajo está bien hecho; de alguna forma mi mensaje de apoyo llega, pero el hecho de que Celso me diga eso son cosas que no voy a olvidar”, afirmó el creador de contenido que cuenta con más de 17 mil seguidores en Instagram.

No todo han sido momentos bonitos

Whitsa contó un momento en el que quiso dejarlo todo por un trago amargo que vivió en el Morera.

“Cuando la Liga pierde la final con Heredia, fue bochornoso, fue mucho el susto; dos aficionados se me fueron a mí a decirme que era mi culpa; saliendo del estadio me empujaron diciéndome que por hablar mal de la Liga. Fue un momento en el que dije que nunca más, me dio temor, pero con el tiempo dije que por dos personas nada que ver dejar de hacer esto”, cuenta tras la final de diciembre del 2024.

“Con la Liga yo espero 32, 33, el tetra de Centroamérica, espero que sigamos sumando, que de verdad la Liga se lo merece; han sido años complicados llegando a finales y faltaba lo que se hizo el 20 de diciembre, pero vamos a ver qué pinta el otro torneo”, concluyó.