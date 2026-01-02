Gustavo Herrera reaparece y su mensaje da a entender que su paso por Saprissa no fue muy feliz

Gustavo Herrera no tuvo un paso positivo en el Deportivo Saprissa, por lo que el delantero panameño no duró mucho con el club tibaseño más allá del torneo recién finalizado.

En este inicio de año, Tavitin, ya fuera del club, reapareió en las redes sociales con una foto suya en la calle junto a un “2026″ más un emoji de corazón y una mano levantada.

Gustavo Herrera apareció en sus redes sociales tras su salida del Saprissa (Jose Cordero/José Cordero)

El delantero panameño publicó su fotografía más otra de un niño con la frase de: “Sonríe, negro, sonríe, vienen días mejores”.

Tavitín no se despidió del equipo, ni de la afición del Saprissa; de hecho, borró muchas de sus publicaciones anteriores y ahora que posteó algo, ni se acordó de su exequipo, lo que da a entender que su experiencia en Tibás no habría sido tan agradable.

El exariete tibaseño solo pudo convertir un gol mientras vistió la camisa morada, siendo en la visita del Saprissa a Guadalupe que finalizó con victoria del monstruo 1-3, con el canalero marcando ese tercer tanto tras un rebote que le quedó frente al marco y sin portero.