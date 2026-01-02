Alajuelense renovó a una importante figura que sonó que podía salir del equipo

La Liga Deportiva Alajuelense logró dejarse a uno de sus extranjeros más relevantes del semestre, como lo es Jeison Lucumí, que firmó por un año más con los actuales campeones nacionales.

El colombiano llegó para el Clausura 2025 cuando Alexandre Guimaraes estaba al mando del equipo, y desde entonces ha sido un peón importante tanto para Guima como con Óscar Ramírez, que llegó para el cierre de dicho campeonato en la fase regular.

Jeison Lucumí renovó por un año más con Alajuelense tras acabar su contrato en diciembre (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras finalizar el certamen, hubo rumores que apuntaban a que Lucumí podría no seguir en el equipo por más ofertas en el ámbito internacional; no obstante, Carlos Vela y compañía lograron mantener al sudamericano para el 2026.

Los números de Jeison Lucumí con Alajuelense por campeonato nacional

El colombiano, de 30 años, logró sumar dos tantos en el campeonato concluido en diciembre, tras 21 encuentros disputados, logrando perforar las redes ante Pérez Zeledón y Liberia, ambos en la fase regular del certamen.

Jeison Lucumí anotó dos goles en el torneo nacional pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el primer torneo del sudamericano vestido de liguista, el cual fue el inicial del 2025, también consiguió dos tantos en el torneo local en 19 juegos disputados, ante Herediano en la fase regular y en Tibás, contra Saprissa, en la final de la segunda ronda.

En la publicación de los erizos en las diversas redes sociales finalizaron con un mensaje de cariño al de Colombia: “¡Lucu querido, vamos por más!”, puso Alajuelense junto a unos corazones rojinegros.