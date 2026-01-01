Deportes

Portero que suena para Saprissa subió un video con las maletas listas: “Pronto tendremos equipo nuevo”

Minor Álvarez publicó un video en Instagram en este inicio en el que asegura que pronto tendrá nuevo equipo

Por Eduardo Rodríguez

Luego del retiro de Esteban Alvarado, Saprissa corre por conseguir un nuevo arquero; es por eso que el nombre de Minor Álvarez suena tanto para ocupar dicha plaza en el arco morado.

Minor publicó en su cuenta personal de Instagram un video deseando un feliz año a todos y dejando en el aire su futuro como guardameta.

Minor Álvarez suena como uno de los posibles nuevos porteros del Saprissa (Rafael Pacheco Granados)

“Gracias por las buenas vibras, les deseo un feliz año a todos y a todas, que la pasen muy bien. Pronto tendremos un nuevo equipo”, puso en la descripción del video en la que comenta más situaciones que está pasando el arquero en este inicio del 2026.

Saprissa ya tiene ocupadas todas sus plazas de extranjeros, por lo que el portero que fichen en lugar de Alvarado deberá ser nacional.

