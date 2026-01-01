Estos son los partidos de fútbol para ver este 1 de enero del 2026

Empezó el 2026 y el fútbol no se detiene; este mismo jueves 1 de enero hay partidos de la Premier League. El Manchester City llega obligado a su visita al Sunderland para no perderle la pista al Arsenal en la cima de la competencia.

A las 2 de la tarde, hora de Costa Rica, los de Guardiola, actualmente segundos a cinco unidades de los de Mikel Arteta, pero con un juego menos, se miden a uno de los recién ascendidos, como es el Sunderland, que se ubica en la séptima casilla, pero con opciones de escalar posiciones en caso de ganar.

El Manchester City vuelve a la acción este propio 1 de enero. (Rui Vieira, Archivo/Archivo)

La jornada restante de este 1 de enero en la Premier

Crystal Palace recibe al Fulham a las 11:30 a. m., hora de Costa Rica, mismo horario para el Liverpool ante Leeds; mientras que simultáneo al Sunderland-City, se jugará el Brentford ante Tottenham.

La Serie A y LaLiga vuelven a la acción el viernes

En el calcio italiano, los compromisos regresan hasta este viernes 2 de enero, cuando el Cagliari reciba al Milan, el cual se coloca a tan solo un punto del Inter y uno por delante del vigente campeón Napoli; El duelo será a la 1:45 p. m. hora de Costa Rica.

Luka Modric y el Milan vuelven a la acción este viernes en el primer juego del año (Redacción Perfil/Redes Milan)

En España también vuelven al verde este viernes con Rayo Vallecano ante Getafe a las 2 de la tarde en horario tico, mientras que Barcelona visita al Espanyol el sábado a la misma hora.

El Real Madrid recibe al Betis hasta el domingo a las 9:15 a.m.; por su parte, el Atlético visita a la Real Sociedad a las 2 de la tarde; ambos son horarios nacionales.

Los partidos de la Premier League se pueden ver en streaming, por Max; la Liga española en Sky o Vix Premium y la Serie A en streaming, por Disney+