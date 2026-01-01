Estos son los partidos de fútbol para ver este 1 de enero del 2026

Empezó el 2026 y el fútbol no se detiene; este mismo jueves 1 de enero hay partidos de la Premier League. El Manchester City llega obligado a su visita al Sunderland para no perderle la pista al Arsenal en la cima de la competencia.
A las 2 de la tarde, hora de Costa Rica, los de Guardiola, actualmente segundos a cinco unidades de los de Mikel Arteta, pero con un juego menos, se miden a uno de los recién ascendidos, como es el Sunderland, que se ubica en la séptima casilla, pero con opciones de escalar posiciones en caso de ganar.
La jornada restante de este 1 de enero en la Premier
Crystal Palace recibe al Fulham a las 11:30 a. m., hora de Costa Rica, mismo horario para el Liverpool ante Leeds; mientras que simultáneo al Sunderland-City, se jugará el Brentford ante Tottenham.
LEA MÁS: ¡Alarma en el Real Madrid! El balde de agua fría con Mbappé que arruina el cierre de año
La Serie A y LaLiga vuelven a la acción el viernes
En el calcio italiano, los compromisos regresan hasta este viernes 2 de enero, cuando el Cagliari reciba al Milan, el cual se coloca a tan solo un punto del Inter y uno por delante del vigente campeón Napoli; El duelo será a la 1:45 p. m. hora de Costa Rica.
En España también vuelven al verde este viernes con Rayo Vallecano ante Getafe a las 2 de la tarde en horario tico, mientras que Barcelona visita al Espanyol el sábado a la misma hora.
LEA MÁS: Alajuelense esperó hasta el último día del año para anunciar a su nueva estrella
El Real Madrid recibe al Betis hasta el domingo a las 9:15 a.m.; por su parte, el Atlético visita a la Real Sociedad a las 2 de la tarde; ambos son horarios nacionales.
Los partidos de la Premier League se pueden ver en streaming, por Max; la Liga española en Sky o Vix Premium y la Serie A en streaming, por Disney+