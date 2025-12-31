¡Alarma en el Real Madrid! El balde de agua fría con Mbappé que arruina el cierre de año

No podía cerrar este 2025 con una noticia tan mala para el Real Madrid como la que salió este 31 de diciembre directamente del consultorio médico merengue.

Los aficionados madridistas estaban esperando el parte médico del francés Kylian Mbappé con mucha expectativa, ya que es una de las principales figuras del club.

Mbappé entrenó el pasado 30 de diciembre sin mostrar lesión alguna. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

El equipo médico ha dicho: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución”.

LEA MÁS: Alajuelense esperó hasta el último día del año para anunciar a su nueva estrella

La confirmación de una lesión importante en el francés cae como un balde de agua fría en todo el madridismo.

El propio club confirma, además, que como mínimo, Mbappé se perderá el primer partido de Liga del próximo 2026.

Es una lesión que toma por sorpresa a todos, ya que este martes 30 de diciembre el delantero participó del entrenamiento, que fue abierto al público, y no dio muestras de ningún tipo de resentimiento.

LEA MÁS: ¡Susto mundial! Operan de urgencia a Roberto Carlos tras detectar grave problema cardíaco

El parte médico no es nada bueno para Mbappé. (THOMAS COEX/AFP)

No estará ante el Betis el próximo domingo en partido de Liga. No es un daño menor, ya que los de Xabi Alonso luchan fuerte por el liderato en la clasificación que comanda el Barcelona a 4 puntos de distancia de su archirrival.

LEA MÁS: Saprissa confirma la venta de Warren Madrigal a la MLS

Tampoco se sabe si estará en el juego de semifinal de la Supercopa de España, que es el próximo 8 de enero de visita ante el Atlético de Madrid.