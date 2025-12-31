Deportes

¡Alarma en el Real Madrid! El balde de agua fría con Mbappé que arruina el cierre de año

El parte médico de este 31 de diciembre no tiene buenas noticias para los madridistas

Por Eduardo Vega

No podía cerrar este 2025 con una noticia tan mala para el Real Madrid como la que salió este 31 de diciembre directamente del consultorio médico merengue.

Los aficionados madridistas estaban esperando el parte médico del francés Kylian Mbappé con mucha expectativa, ya que es una de las principales figuras del club.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé estuvo en el entrenamiento abierto del pasado 30 de diciembre, justo antes de que se detectara su lesión de rodilla.
Mbappé entrenó el pasado 30 de diciembre sin mostrar lesión alguna. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

El equipo médico ha dicho: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución”.

La confirmación de una lesión importante en el francés cae como un balde de agua fría en todo el madridismo.

El propio club confirma, además, que como mínimo, Mbappé se perderá el primer partido de Liga del próximo 2026.

Es una lesión que toma por sorpresa a todos, ya que este martes 30 de diciembre el delantero participó del entrenamiento, que fue abierto al público, y no dio muestras de ningún tipo de resentimiento.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé reacciona tras la derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu.
El parte médico no es nada bueno para Mbappé. (THOMAS COEX/AFP)

No estará ante el Betis el próximo domingo en partido de Liga. No es un daño menor, ya que los de Xabi Alonso luchan fuerte por el liderato en la clasificación que comanda el Barcelona a 4 puntos de distancia de su archirrival.

Tampoco se sabe si estará en el juego de semifinal de la Supercopa de España, que es el próximo 8 de enero de visita ante el Atlético de Madrid.

