¡Susto mundial! Operan de urgencia a Roberto Carlos tras detectar grave problema cardíaco

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, actual embajador del Real Madrid, encendió las alarmas este martes tras sufrir un grave problema cardiaco que obligó a su ingreso de urgencia en un hospital de São Paulo.

El exlateral izquierdo, de 52 años, fue sometido a una cirugía que, según se informó, transcurrió con normalidad, por lo que su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid, tuvo que ser operado del corazón de emergencia. (JAVIER SORIANO)

El susto fue considerable para su entorno más cercano, ya que todo se desencadenó durante un chequeo médico de rutina que el exjugador se realizaba mientras disfrutaba de sus vacaciones navideñas en Brasil.

Los médicos estaban siguiendo un trombo en una pierna, pero durante los exámenes detectaron una anomalía cardiaca que requirió intervención inmediata.

Afortunadamente, la rápida actuación médica evitó consecuencias mayores y se espera que Roberto Carlos reciba el alta en las próximas horas.

Roberto Carlos, exfutbolista brasileño y estrella del Real Madrid, está fuera de peligro. (redes/Instagram)

Un zurdo histórico

Roberto Carlos es considerado uno de los mejores laterales zurdos de la historia del fútbol. Defendió la camiseta del Real Madrid durante 11 temporadas, entre 1996 y 2007, periodo en el que disputó 597 partidos, anotó 69 goles y conquistó cuatro Ligas españolas y tres Champions League, además de otros títulos.

Con la selección de Brasil, fue campeón del mundo en 2002, dejando una huella imborrable en el deporte rey.

El exfutbolista recién fue anunciado como uno de los que vendría al “Clásico de las leyendas”, partido de exhibición entre exjugadores del Real Madrid y del Barcelona, que se jugará, por primera vez en el país, el 7 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional.