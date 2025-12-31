Alajuelense esperó hasta el último día del año para anunciar a su nueva estrella

La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) no se quedó atrás y anunció una contratación en las últimas horas de este 2025.

Justo este 31 de diciembre el club rojinegro confirmó que Kenneth Vargas se pondrá la camiseta rojinegra por el próximo año.

Este 31 de diciembre, por fin, Alajuelense confirmó el fichaje de Kenneth Vargas. (LDA/Cortesía)

Los manudos llegaron a un acuerdo con el Heart of Midlothian FC, club dueño de la ficha del delantero, con el que tiene contrato hasta el 2029 y pasaría a préstamo.

LEA MÁS: Saprissa confirma la venta de Warren Madrigal a la MLS

¿Por qué se hace oficial hasta hoy? Alajuelense debía esperar a que el contrato de préstamo que tiene con el Club Sport Herediano venciera este miércoles 31 de diciembre.

En una nota que publicamos este martes explicamos que cuando el Team trajo de vuelta a Huevito a Costa Rica, lo amarró hasta el final del 2025, por lo que este 31 de diciembre, ya los manudos pudieron anunciar, oficialmente, la llegada del atacante.

LEA MÁS: “Vladi lo quería, pero...”: El papá de Randall Leal revela por qué su hijo eligió al Herediano sobre Saprissa

Kenneth jugó la temporada 2025 con el Heart de Escocia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Vargas está de vacaciones en este momento; anda con Alejandro Bran, quien será uno de sus nuevos compañeros, y con Warren Madrigal, exjugador del Deportivo Saprissa, de quien es muy amigo.

LEA MÁS: ¡Susto mundial! Operan de urgencia a Roberto Carlos tras detectar grave problema cardíaco

Desde hace días, el delantero ha venido tirando indirectas y coqueteos en redes sociales con los manudos sobre lo que sería su futuro inmediato.