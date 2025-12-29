¿Estará listo el estadio Azteca para el próximo 11 de junio?

Esta es la gran pregunta que el fútbol mundial se hace hoy: ¿estará listo el estadio Azteca para el partido inaugural de la Copa Mundo 2026 entre México y Sudáfrica?

A falta de tres días para que finalice el 2025, la respuesta ya va agarrando un tinte de sí. La remodelación, según un video que se filtró en redes sociales, avanza positivamente.

Ahora sí parece que el estadio Azteca estará listo para el próximo 11 de junio. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

El video mostró que las obras van puras tejas en el también conocido como Coloso de Santa Úrsula.

LEA MÁS: ¿Quedó fuera Nicolás Delgadillo de Saprissa? Esto dicen en el club morado

La alegría inundó las redes sociales porque hace pocas semanas el estadio Azteca solo era piedra, cemento, grúas, arena y varillas; sin embargo, antes del cierre del año ya se ven asientos, pantallas de última tecnología, zonas VIP, nuevos accesos y, lo que más gusta, un césped recién instalado que se ve muy verde.

LEA MÁS: Señalan a jugador costarricense de provocar trifulca al finalizar la final del fútbol guatemalteco

El 11 de junio del 2026 será el partido inaugural del Mundial 2026 entre mexicanos y sudafricanos y, ahora sí, todo parece indicar que el Azteca lucirá sus mejores galas. El 11 de junio, pero del 2010, ambos países inauguraron el Mundial en Sudáfrica.

Ya el Azteca luce gramilla verde y avances muy significativos (foto ilustrativa). (Redacción Perfil/Redes America)

Ese 11 de junio del 2026 será más que histórico para el Azteca porque se convertirá en el primer estadio de la historia que haya protagonizado tres inauguraciones de mundiales mayores masculinos de la FIFA: 1970, 1986 y 2026.

LEA MÁS: Les mostramos las mejores fotos de la boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos

No hay que olvidar que la reinauguración oficial del estadio mexicano será el próximo 28 de marzo cuando México se enfrente en un partido de fogueo ante la poderosa Portugal con Cristiano Ronaldo incluido.

Las obras avanzan, aunque aún restan detalles por afinar, de cara a su reinauguración.