Deportes

¿Quedó fuera Nicolás Delgadillo de Saprissa? Esto dicen en el club morado

Este domingo trascendió la noticia de que el delantero Nicolás Delgadillo quedó fuera del Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

¿Nicolás Delgadillo quedó fuera del Saprissa?

Este domingo, el periodista Kevin Jiménez lanzó la noticia de que el delantero argentino no estaría en el equipo morado, a partir del 2026 y se convertía en agente libre.

Delgadillo fue presentado como jugador morado en marzo de este año y fue contratado por dos años, aunque su rendimiento ha sido cuestionado por la afición.

LEA MÁS: Nicolás Delgadillo se desahogó y habló con sinceridad sobre lo que vive en Saprissa

Saprissa recibe al Club Sport Herediano, determinante por la lucha por el liderato y la clasificación del Apertura 2025
Este domingo trascendió la noticia de que Nicolás Delgadillo quedó fuera de Saprissa. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Novedades sobre Delgadillo

Este domingo, le preguntamos al Saprissa por la continuidad del jugador de 28 años.

“Buen día. Por el momento no tenemos información oficial sobre este caso”, contestó el jefe de prensa del club, Patricio Altamirano ante una consulta de este medio.

Hasta el momento, en Saprissa oficializaron la salida de Mauricio Villalobos y Yoserth Hernández, quien estaba a préstamo en Sporting. Ambos jugadores fueron contratados por el Municipal Liberia.

Recordemos que un tema por resolver de los morados es el tema de las plazas de extranjeros, pues además de Mariano Torres y Fidel Escobar, en el club estaban Delgadillo, Gustavo Herrera y Newton Williams.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaNicolás Delgadillo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.