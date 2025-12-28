¿Quedó fuera Nicolás Delgadillo de Saprissa? Esto dicen en el club morado

¿Nicolás Delgadillo quedó fuera del Saprissa?

Este domingo, el periodista Kevin Jiménez lanzó la noticia de que el delantero argentino no estaría en el equipo morado, a partir del 2026 y se convertía en agente libre.

Delgadillo fue presentado como jugador morado en marzo de este año y fue contratado por dos años, aunque su rendimiento ha sido cuestionado por la afición.

Este domingo trascendió la noticia de que Nicolás Delgadillo quedó fuera de Saprissa. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Novedades sobre Delgadillo

Este domingo, le preguntamos al Saprissa por la continuidad del jugador de 28 años.

“Buen día. Por el momento no tenemos información oficial sobre este caso”, contestó el jefe de prensa del club, Patricio Altamirano ante una consulta de este medio.

Hasta el momento, en Saprissa oficializaron la salida de Mauricio Villalobos y Yoserth Hernández, quien estaba a préstamo en Sporting. Ambos jugadores fueron contratados por el Municipal Liberia.

Recordemos que un tema por resolver de los morados es el tema de las plazas de extranjeros, pues además de Mariano Torres y Fidel Escobar, en el club estaban Delgadillo, Gustavo Herrera y Newton Williams.