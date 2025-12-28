Deportes

Les mostramos las mejores fotos de la boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos

Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos, jugadoras de Alajuelense se casaron este sábado

Por Yenci Aguilar Arroyo

Las jugadoras de Alajuelense Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos dieron el sí acepto, este sábado por la tarde.

Pasadas unas horas después de la ceremonia, las leonas se dedicaron a compartir en redes algunos de los momentos de ese día tan especial.

Boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.
Boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.

Un año de preparativos

Noelia y Fabiola se comprometieron en noviembre del año pasado y tenían meses planificando su boda.

Noe llevó un hermoso vestido de novia, mientras Fabiola acudió al enlace con un traje en color negro, de dos piezas.

Les dejamos algunas imágenes:

Boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.
Fabiola Villalobos lució un traje negro en su boda.
Boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.
Boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.
Boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.
Noelia Bermúdez usó botas vaqueras, debajo de su vestido.
Boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.
Las jugadoras Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos se dieron el sí acepto rodeados de familiares y amigos.
Boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.
Un hermoso atardecer acompañó la boda de Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.
