Los campeones del mundo se quedan sin entrenador en este inicio de año

El Chelsea hizo oficial la salida del ahora extrenador Enzo Maresca tras los malos resultados vividos en las últimas jornadas de la Premier League.

Con el italiano al mando de la institución, los londinenses ganaron la UEFA Conference League la temporada anterior, además de imponerse al Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes de la FIFA a mitad del año anterior en Estados Unidos.

Enzo Maresca fue despedido de su cargo como entrenador del Chelsea (PAUL ELLIS/AFP)

Los actuales monarcas mundiales suman tres duelos al hilo sin ganar por Premier League, siendo su última victoria ante el Everton el 13 de diciembre.

Los Blues son quintos con 30 puntos, igualados con el Manchester United, pero con mejor diferencia de gol, estando muy lejos del Arsenal, actual puntero que suma 45.