Esposa de Diego Campos no se aguantó y puso lo que siente tras salida de su esposo de Alajuelense

Diego Campos acabó su contrato con Alajuelense y no fue renovado, algo que su esposa, Kari Nicole, aprovechó para dejar un mensaje a los manudos tras la salida del club.

Kari Nicole dejó un mensaje tras la salida de Diego Campos de Alajuelense (Instagram Diego Campos y Kari Nicole Johnston/Fotografía)

“Gracias, Liga. Un lugar que se convierte en hogar, personas que se convirtieron en familia, recuerdos que nunca olvidaremos. Gracias por todo”, puso Kari Nicole junto a corazones rojinegros en la publicación en su cuenta de Instagram.

Campos se va del club luego de lograr la ansiada copa 31, además de ser tricampeón de la Copa Centroamericana a inicios de diciembre luego de imponerse al Xelajú en la final disputada en suelo de Guatemala.

Campos aún no tiene nuevo club, aunque en los últimos días se ha rumorado que tiene opciones de ir al fútbol de Guatemala o también que tendría oferta de un club grande de nuestro país.