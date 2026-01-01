La primera sorpresa del 2026 se la llevó el Liverpool en su casa

El Liverpool parecía que había terminado su mala racha que puso a Arne Slot en tela de dudas; no obstante, empezando este 2026, se llevaron un balde de agua fría tras empatar sin anotaciones ante el modesto Leeds en Anfield.

Luego del triunfo ante el Inter en Italia por Champions League, los de Anfield parecían que volvían a recuperar el camino con triunfos sobre Brighton, Tottenham y Wolverhampton; no obstante, en un juego accesible dejaron ir puntos que los alejan de los primeros lugares.

El Liverpool empezó con el pie izquierdo el 2026 tras empatar en casa ante el Leeds (Fotos: AFP. /Fotos: AFP.)

El Leeds está en el puesto 16 de la liga inglesa, por lo que partía como víctima en Anfield, pero con un sistema defensivo logró controlar a los de Slot, que vieron frustrada su racha de triunfos con la que buscaban acercarse a los de arriba, Aston Villa, Manchester City y Arsenal.

Los reds acumulan 33 unidades y se quedan en la cuarta casilla de la Premier League, en la que el título se empieza a alejar cada vez más, ya que los dirigidos por Mikel Arteta ya le sacan 12 puntos luego de 19 fechas.