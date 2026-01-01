Exboxeador Anthony Joshua recibe el alta médica tras accidente que cobró vidas

El exboxeador Anthony Joshua salió del hospital luego de vivir un accidente en carro que terminó con vidas humanas, pero que el británico pudo salir para contarlo.

En Nigeria, visitando familiares, en una autopista de dicho país, el dos veces campeón de pesos pesados sufrió esta tragedia que terminó con dos vidas; no obstante, este pasado miércoles pudo recibir el alta médica.

Anthony Joshua recibió el alta médica tras sufrir un accidente de tránsito en Nigeria (Ed Mulholland/Getty Images for Netflix)

El expujilista sufrió lesiones leves en el accidente, por lo que se encontraba en observaciones y ya pudo salir sin mayores problemas de su estado de salud.

Joshua recientemente volvió al ring en una pelea con el conocido Jake Paul, que terminó con triunfo para el británico en el sexto asalto del combate.