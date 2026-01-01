Deportes

Exboxeador Anthony Joshua recibe el alta médica tras accidente que cobró vidas

El exboxeador británico Anthony Joshua salió del hospital tras un accidente automivilístico días atrás

Por Eduardo Rodríguez

El exboxeador Anthony Joshua salió del hospital luego de vivir un accidente en carro que terminó con vidas humanas, pero que el británico pudo salir para contarlo.

En Nigeria, visitando familiares, en una autopista de dicho país, el dos veces campeón de pesos pesados sufrió esta tragedia que terminó con dos vidas; no obstante, este pasado miércoles pudo recibir el alta médica.

Anthony Joshua es uno de los boxeadores más reconocidos de la última década.
Anthony Joshua recibió el alta médica tras sufrir un accidente de tránsito en Nigeria (Ed Mulholland/Getty Images for Netflix)

El expujilista sufrió lesiones leves en el accidente, por lo que se encontraba en observaciones y ya pudo salir sin mayores problemas de su estado de salud.

LEA MÁS: Portero que suena para Saprissa subió un video con las maletas listas: “Pronto tendremos equipo nuevo”

Joshua recientemente volvió al ring en una pelea con el conocido Jake Paul, que terminó con triunfo para el británico en el sexto asalto del combate.

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

