Deportes

Anthony Joshua sufrió un accidente de tránsito en Nigeria

El excampeón mundial de boxeo de los pesos pesados, Anthony Joshua se vio involucrado en un accidente de tráfico en Nigeria este lunes mientras viajaba como pasajero

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El excampeón mundial de los pesos pesados de boxeo, Anthony Joshua, vivió un momento sumamente desagradable tras estar involucrado en un accidente de tránsito en el que murieron dos personas, este lunes 29 de diciembre.

El automóvil en el que viajaba el deportista, como pasajero, chocó con otro en una autopista en Nigeria.

Anthony Joshua es uno de los boxeadores más reconocidos de la última década.
Anthony Joshua sufrió un accidente de tránsito este lunes en Nigeria (Ed Mulholland/Getty Images for Netflix)

En los reportes internacionales, se comenta que Joshua quedó aturdido en el asiento de atrás, que era donde estaba sentado el excampeón mundial, con evidente dolor tras el incidente, previo a ser llevado al hospital, según videos difundidos en diversas redes sociales.

LEA MÁS: Fabrizio Ramírez, exjugador de Herediano, protagonizó una boda de ensueño junto a una periodista

Según lo aseguró BBC con fuentes policiales nigerianas, Anthony Joshua solo tuvo heridas leves tras el accidente, en el que el exboxeador estaba en dicho país visitando a unos familiares.

El británico Anthony Joshua volvió al ring días atrás tras pelear ante Jake Paul, en un combate que salió como ganador por K.O. técnico en el sexto asalto de la pelea ante el norteamericano.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
BoxeoAnthony Joshua
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.