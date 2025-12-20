Deportes

(Fotos) Así quedó el rostro de Yokasta Valle tras histórico triunfo por título mundial

La campeona mundial costarricense alcanzó su victoria número 34 en el boxeo femenino profesional tras una decisión de los jueces en Estados Unidos

Por Marcelo Poltronieri

Yokasta Valle consiguió, la noche de este sábado, mantener su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) tras un enfrentamiento de alta intensidad celebrado en el Centro Kaseya de Miami, Florida, la costarricense se impuso ante la estadounidense Yadira Bustillos por la vía de la decisión de los jueces.

Esta imagen de Yokasta Valle es casi que de película de boxeo. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

El triunfo de la campeona mundial se selló con tarjetas de 95-95, 98-92 y 96-94. Con este resultado, la boxeadora centroamericana mejora su registro profesional a un total de 34 victorias y apenas 3 derrotas, reafirmando por qué ocupa el primer puesto del ranking entre más de 150 atletas en su categoría de peso mínimo.

Eso sí, para lograr esta última victoria, Yoka tuvo que sudar sangre, literalmente, porque su rostro quedó completamente bañado en sangre por los fuertes golpes que recibió. Así lo demuestran las imágenes que publió la agencia AFP del combate.

Eso va a doler hoy, pero no tanto como la derrota a su rival. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Dominio en el cuadrilátero de Miami

El combate formó parte de una de las carteleras más mediáticas del año, encabezada por figuras como Jake Paul y Anthony Joshua. Durante el desarrollo del pleito, Valle demostró la experiencia acumulada en sus años de trayectoria frente a una rival que buscaba dar la sorpresa en su corta carrera profesional.

El boxeo femenino vivió una noche de gala con el triunfo de la costarricense en Estados Unidos. (CARMEN MANDATO/Getty Images via AFP)

A pesar de la resistencia ofrecida por la oponente de 25 años, la técnica y el volumen de golpes de la costarricense marcaron la diferencia.

Momentos de tensión durante el combate donde la campeona mundial impuso su ritmo de pelea. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Este triunfo representa un hito para el boxeo femenino de la región, al ser la primera vez que defiende este cetro específico tras haberlo recuperado apenas ocho meses después de un intento fallido en marzo de 2024.

El rostro de Yokasta Valle quedó lleno de sangre por los fuertes golpes que recibió. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

Yokasta Valle posa con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo luego de su defensa exitosa. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)
La campeona mundial celebró su victoria tras una dura batalla en el ring de Miami. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)
