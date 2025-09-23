Yokasta Valle debutará en Netflix con defensa del título mundial WBC

Yokasta Valle llegará a Netflix con un momento que nadie querrá perderse. (Alonso Tenorio)

Yokasta Valle llegará a Netflix con un momento que nadie querrá perderse: su próxima pelea se transmitirá en la plataforma.

“Esta será mi primera defensa del título mundial WBC, y hacerlo en la cartelera debut de MVP junto a Jake Paul lo hace aún más especial. He trabajado toda mi vida para estos momentos, y sé lo que se necesita para mantenerme en la cima”, expresó la boxeadora.

Yokasta Valle se enfrentará a Yadira Bustillos. (MVP Productions/MVP Productions)

La costarricense se enfrentará a la estadounidense Yadira Bustillos.

“Es fuerte y estará en casa, además tiene hambre de triunfo, pero no es algo a lo que no me haya enfrentado”, comentó Yoka.

El combate se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en Kaseya Center, Miami, y la transmisión será exclusivamente en Netflix, en la cual las últimas tres peleas destacadas han sido Paul vs. Tyson, Taylor vs. Serrano y Canelo vs. Crawford.

“El 14 de noviembre, el mundo verá por qué no soy solo una campeona: estoy aquí para inspirar y seguir rompiendo barreras para las mujeres en el boxeo y el deporte”, agregó la tica.