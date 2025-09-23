Deportes

Yokasta Valle debutará en Netflix con defensa del título mundial WBC

Yokasta Valle se prepara para un evento exclusivo en Netflix que promete emocionar a los ticos

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Yokasta Valle
Yokasta Valle llegará a Netflix con un momento que nadie querrá perderse. (Alonso Tenorio)

Yokasta Valle llegará a Netflix con un momento que nadie querrá perderse: su próxima pelea se transmitirá en la plataforma.

“Esta será mi primera defensa del título mundial WBC, y hacerlo en la cartelera debut de MVP junto a Jake Paul lo hace aún más especial. He trabajado toda mi vida para estos momentos, y sé lo que se necesita para mantenerme en la cima”, expresó la boxeadora.

Este es el anuncio oficial de la próxima pelea de Yokasta Valle, ante la mexicana Yadira Bustillos, con la promotora de Jake Paul en Miami.
Yokasta Valle se enfrentará a Yadira Bustillos. (MVP Productions/MVP Productions)

La costarricense se enfrentará a la estadounidense Yadira Bustillos.

“Es fuerte y estará en casa, además tiene hambre de triunfo, pero no es algo a lo que no me haya enfrentado”, comentó Yoka.

El combate se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en Kaseya Center, Miami, y la transmisión será exclusivamente en Netflix, en la cual las últimas tres peleas destacadas han sido Paul vs. Tyson, Taylor vs. Serrano y Canelo vs. Crawford.

“El 14 de noviembre, el mundo verá por qué no soy solo una campeona: estoy aquí para inspirar y seguir rompiendo barreras para las mujeres en el boxeo y el deporte”, agregó la tica.

Yokasta Valle
Yokasta Valle será parte de las transmisiones de peleas en Netflix. (Mario Vega/Cortesía)
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

