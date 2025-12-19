Yokasta Valle vuelve al ring este viernes en una cartelera de Jake Paul, ¿dónde se podrá ver?

La campeona costarricense Yokasta Valle regresará al ring este viernes en una cartelera de lujo, impulsada por el youtuber y boxeador Jake Paul, en lo que marcará su debut con su nueva promotora MVP la cual le ofrece una vitrina mundial pocas veces vista para el boxeo femenino.

Defensa mundial en escenario global

Yokasta Valle peleará este viernes en los Estados Unidos ante Yadira Bustillos. (Cortesía/Cortesía)

La tica expondrá su título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 105 libras, cuando enfrente a la estadounidense Yadira Bustillo en un combate que será transmitido a nivel mundial por Netflix. El evento se realizará en Miami, Florida, una plaza clave para el boxeo internacional.

LEA MÁS: Yokasta Valle está lista para lo que será la pelea de su vida

Peso superado y todo listo

En la ceremonia de pesaje realizada este jueves, Yokasta Valle no tuvo inconvenientes para cumplir con la báscula: 104,8 libras, mientras que su rival registró 104,6. Con el trámite superado, la campeona quedó habilitada para subir al ring a partir de las 7 p.m. (hora de Costa Rica).

Además del prestigio deportivo, el combate incluye importantes incentivos económicos, por lo que una victoria representaría también una bolsa significativa para la nacional.

LEA MÁS: La boxeadora Yokasta Valle vive un momento muy especial fuera del ring

La pelea de Yokasta Valle fue promocionada de gran forma. (MVP Productions/MVP Productions)

La presión como aliada

Valle reconoció que el debut con nueva promotora viene acompañado de emociones fuertes, pero dejó claro que sabe cómo canalizarlas:

“Hay demasiadas emociones. En el debut uno dice: tengo que ir con todo, es una presión, pero es parte de esto. Yo la presión la tomo de la mejor manera y, como deportista, uno tiene que saber manejarla”.

LEA MÁS: Naomy Valle se estrenó con promotora de Jake Paul con una dolorosa derrota en el ring

El mensaje de Yokasta Valle a los ticos

La campeona también envió un mensaje directo a la afición costarricense:

“Los invito a todos a que no se pierdan la pelea. Todas sus buenas vibras me llenan para darlo todo. No solo yo me subo al ring, sino todos ustedes apoyando a Costa Rica. Ver la bandera en el evento me llena de orgullo; ya me siento más que lista”.

Con el título en juego, una audiencia global y el respaldo de un evento de alto impacto mediático, Yokasta Valle vuelve a demostrar que su carrera sigue creciendo a lo grande.