La boxeadora Yokasta Valle vive un momento muy especial fuera del ring

Las hermanas Yokasta Y Naomy Valle viven un momento muy feliz fuera del ring. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La campeona mundial de boxeo Yokasta Valle está que no cabe de la felicidad, pues en las últimas horas recibió una gran noticia, aunque no tiene que ver con cinturones.

La deportista anunció que ya nació su sobrinito Bastian, hijo de su hermana Lenda Valle.

La atleta compartió la buena noticia en sus redes sociales, asegurando que tanto el bebé como su mamá están muy bien tras el parto.

“Adivinen. Ya nació mi sobrino Bastian. Todo salió bien, gracias a Dios”, escribió Yoka, quien siempre ha mostrado el gran amor que siente por sus hermanas y sobrinos.

Lenda Valle, hermana de Yokasta y Naomy Valle, ya dio a luz al sobrino de las boxeadoras. (redes/Instagram)

Fue en abril pasado cuando Lenda reveló con emoción que estaba embarazada, justo el día de su cumpleaños, al decir que el mejor regalo que la vida le había dado era el bebé que llevaba en su vientre.

Ahora, la familia Valle celebra la llegada de su nuevo integrante, y la boxeadora no podría estar más feliz de volver a ejercer su rol favorito fuera del ring: el de tía chineadora.

