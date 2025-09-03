Esta es la razón por la que Yokasta Valle todavía no muestra su lujosa casa por dentro

Yokasta Valle, contó la razón por la cual no muestra su casa. (Kevin Lonja/Kevin Lonja)

La campeona mundial Yokasta Valle sorprendió al revelar por qué todavía no enseña su nueva y lujosa casa, a pesar de que muchos de sus seguidores esperan con ansias verla presumir su logro.

Yoka mostró su linda casa. Captura (captura /captura)

“Chicos, ya que se me hizo viral lo de mi nueva casa y todo, vamos a seguir con el proyecto”, contó en su cuenta de TikTok, luego de que un seguidor le expresara que la querían conocer por dentro.

La guapa boxeadora explicó que todavía no la muestra porque le está haciendo algunos arreglos.

“Un muchacho me va a hacer casi todo, que es arreglarla”, detalló.

Yokasta Valle pronto mostrará su casa. captura (Yokasta valle /Yokasta valle)

Entre todos los cambios, Yokasta aseguró que el más esperado es el walk-in closet (armario), ya que se lo están haciendo a la medida y es el de sus sueños.

“Ustedes saben que yo siempre he dicho que quiero un walk-in closet soñado”, comentó.

Yokasta Valle pronto mostrará su casa. captura (Yokasta valle /Yokasta valle)

La persona que la asesora en el tema de la remodelación contó que ya ha visitado la casa dos veces para tomar medidas y revisar los detalles de cada rincón.

“Les vamos a mostrar el antes y el después, ustedes no saben cómo va a quedar esto de perfecto, como en mis sueños”, añadió la campeona.

Recordemos que fue a inicios de agosto cuando Valle compartió que se compró una casa en Hacienda Los Reyes, en La Guácima de Alajuela, fruto de años de esfuerzo y disciplina en su carrera deportiva.

La boxeadora reveló que hace cinco años había adquirido un apartamento en Concasa, pero ahora cumplió el sueño de tener su primera casa, con amplios espacios y zonas verdes.