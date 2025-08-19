Yokasta Valle mostró la “mansión” que se compró

Yokasta Valle está muy feliz por tener su casa propia, ¡felicidades! (Kevin Lonja/Kevin Lonja)

La campeona mundial de boxeo Yokasta Valle dejó a sus seguidores con la boca abierta al mostrar la “mansión” que se compró gracias a los frutos de su exitosa carrera deportiva.

“Chicos, les cuento que hace cinco años yo compré mi primer apartamento en Concasa, en San Rafael de Alajuela. Y bueno, tenía mi apartamento con tres cuartos y como no me alcanzaba mi ropa, uno de los cuartos era de clóset y ya cinco años después compré mi primera casa”, comentó en TikTok.

LEA MÁS: Mamá de Yokasta y Naomy Valle revela cómo vive las peleas de boxeo de sus hijas

Yokasta Valle contó que logró la compra de su casa a punta de trabajo. ( Instagram Golden Boy. /Instagram Golden Boy.)

La boxeadora detalló que estaba muy emocionada, ya que la casa es de ella y fue a punta de puro trabajo y esfuerzo.

“Fue con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y está hermosa, la verdad estoy feliz de tener mi primera casa”, dijo.

La casa de Valle se encuentra ubicada en zona privada llamada Hacienda Los Reyes, por La Guácima de Alajuela, tiene una gran área libre y la vivienda se ve bastante grande.

LEA MÁS: Yokasta Valle se visualiza de esta forma al firmar con su nueva promotora

“Todo sueño se hace posible, toda meta, pero sí visualizando. Yo decía: ‘Algún día voy a tener la casa que yo quiero, con espacio, con patio atrás y adelante”, agregó.

Yoka agregó que pronto la va a mostrar por dentro y dijo que hará una fiesta de bienvenida para ver cuántas personas caben.

Yokasta Valle mostró su casa nueva.

“Felicidades, Yoka, eso deja el trabajo, la humildad, la perseverancia, que Dios te conceda muchos años más de vida para que la disfrutes al máximo”, “Es una bendición siempre que uno ponga a Dios primero, así las bendiciones seguirán llegando”, “Felicidades, me alegra saber que sí se puede. Yo estoy trabajando para algún día comprar la mía”, le pusieron varios de sus seguidores.