Mamá de Yokasta y Naomy Valle revela cómo vive las peleas de boxeo de sus hijas

Azucena Álvarez es la mamá de Yokasta y Naomy Valle, boxeadoras costarricenses que han triunfado en ese deporte.

Doña Azucena Álvarez con sus hijas Yokasta y Naomy Valle. (Cortesía /Cortesía )

Este martes, la madre de las Valle estuvo en la actividad donde se oficializó que ambas hermanas formarán parte de la promotora Most Valuable Promotions, del famoso influencer y boxeador Jakel Paul.

La Teja abordó a doña Azucena y le preguntó sobre la experiencia de ser la mamá de dos estrellas, que generan admiración en redes, aunque también, y como en todo, les han tirado odio.

“Mi rol como madre es al cien por ciento, con cinco hijas, Yoka es la segunda, tengo tres nietos, próximamente serán cuatro y estoy orgullosa de todas”, manfiestó.

Obviamente, apoyar a Yokasta, la primera que se metió al boxeo, no fue sencillo, pero nunca dejó su rol para apoyarla, con sus lógicos temores, en todo momento.

“Lo de Yokasta no fue fácil, siendo madre soltera, pero el apoyo fue al cien por ciento, costó, en algún momento uno duda. Le dije que si ella estudiaba y boxeaba no había problema, se puso a estudiar, pero vi que el boxeo era su pasión”, añadió la señora.

Doña Azucena espera un cuarto nieto de Lenda, en la foto entre Yokasta y Noamy. (Franklin Arroyo/Franklin Arroyo)

Además, dijo que no solo ella, sino las cuatro hermanas restantes han sido importantes en el apoyo a Yoka.

Pero una de las manifestaciones de apoyo que más valora Yokasta y también Naomy, es que doña Azucena trata de estar presente en muchas de las peleas.

“Casi estoy en todas, pero soy la que está rezando. Allí cerca, estoy bajando todos los santos y se sufre horrible, son nervios que no se pueden controlar, pero ella sabe que allí estoy yo”.

Son cinco hermanas, muy unidas. Aquí doña Azucena, Lenda y Naomy. (Franklin Arroyo/Franklin Arroyo)

Por más que Yokasta le dice: “Mami, estoy preparada”, los nervios son inevitables y no fue capaz de decir si en alguna pelea sufrió de más. “En todas se sufre igual”, dijo.

El golpe bajo

Doña Azucena ya había aprendido a medio controlar los nervios y el sufrimiento. Le había costado asimilar verla en un ring intercambiando golpes con otras mujeres, pero lo hizo a su manera, con valentía y de forma incondicional.

Pero cuando Naomy le dijo que quería seguir el mismo camino de su hermana, fue un golpe bajo para la mamá. Como sino fuera suficiente con una, con las oraciones y los santos que bajaba, ahora la cuota le tocaría doble. En cierto modo, la tomó por sorpresa, aunque no tanto por el antecedente deportivo que tenía Nao.

Azucena Álvarez De Naomy Valle

“Es que Noamy hizo mucho deporte, estuvo en fútbol, en gimnasia rítmica, bueno, en varios deportes, pero nunca pensé que se fuera a inclinar al boxeo”.

Eran tiempos donde Yokasta llevaba a Naomy a todo lado, siempre andaba con ella. “Mi sorpresa fue cuando Yokasta me dijo un día: ‘Ma, voy a llevar a Naomy a Juegos Nacionales’”.

Hubo la discusión lógica. “¿Cómo se la va a llevar?“. Pero entre las dos la calmaron, pero más que todo la convencieron. “Así empezó todo”, recordó con La Teja.

“Lo que dije fue que fuera a ver si le gusta (casi como un desafío) y resulta que fue tres veces campeona nacional”. Una segunda Valle se había metido de cabeza al mundo del boxeo.

“Ahí fue donde dije: ‘Ni modo, me toca sufrir el doble’”.

En la sangre

Doña Azucena confirmó lo que ya se ha dicho muchas veces, ellas heredaron el box del abuelo paterno, a quien le gusta mucho ese deporte.

Naomy y Yokasta en la oficialización de un contrato con Most Valuable Promotions. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Incluso, él tenía un gimnasio y cuando ellas crecieron vieron un poco eso y no sé si es por sangre, pero Yokasta empezó por defensa personal y después le gustó y agarró el camino”, añadió.

Hoy en día, las Valle son conocidas en toda Costa Rica. Si caminan por la calle o van a un evento, no falta el saludo, la petición de foto, un autógrafo, pero en redes sociales el “hate” nunca falta.

“Es muy bonito, eso que las saluden, que las llamen, me siento orgullosa que les pidan una foto, es más la gente que las quiere que las que la odian”.

Azucena Sobre Sus Hijas

“Veo el sacrificio que hacen ellas y todos los atletas y no sé cómo hacen un mal comentario contra un deportista que le da medallas a un país, seguro es gente que no hace nada y critica”.

Al inicio hasta contestaba en redes sociales, ahora ya no. Solo ve los comentarios positivos.

Doña Azucena representa el sacrificio, el amor y el apoyo incondicional de una mamá por sus hijos y es la historia que este 15 de agosto quisimos compartir con nuestros lectores, como un tributo a todas en este Día de las Madre.