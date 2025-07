Yokasta Valle noquea a hombre que la nalgueó y lanza poderoso mensaje a las mujeres

Yokasta Valle, boxeadora costarricense recordó la vez que un hombre la nalgueó, y al que no le fue ni regular.

Yokasta Valle recordó con su hermana Naomy cuando fue nalgueada. (Instagram/Instagram)

El tema viene al caso porque esta semana, un sujeto fue captado en una cámara cuando se acerca en moto a una muchacha en El Coyol de Alajuela y la nalgueó.

El caso se difundió en la televisión nacional y en redes sociales y el sujeto fue denunciado por acoso sexual y puso en el debate público otra vez, ese tema.

Valle recordó que esa vez, al sujeto le fue mal porque ella no se dejó e invitó a las mujeres a no tener miedo en defenderse.

“Me pasó lo mismo pero el muchacho iba en bicicleta y me pegó semejante nalgada, pero la historia fue diferente, yo lo perseguí y no le fue muy bien”, recordó Yokasta, en una pregunta que le hizo su hermana Naomy.

Ella dijo que se puso a correr detrás del sujeto, le pegó una patada a la bicicleta y el hombre cayó y allí lo agarró como jarro de loco.

Yokasta Valle recordó cuando la nalgueó un hombre

“Me subí encima de él, le puse la mano encima como quitándo la mano de él y le pegué con la derecha, pa pa pa y me despedazé los nudillos y la nariz le empezó a sangrar. Le dije que no lo vuelva a hacer, creo que dije una mala palabra y se quedó asustado. Le di la paliza de su vida y no creo que lo hubiera vuelto a hacer”.

Yoka le dice a las mujeres que deben aprender defensa personal y mostrar seguridad cuando sucedan esas cosas y obviamente, no dejarse.

“Para las chicas, si les pasa algo así, que alguien las quiear tocar, abusar de ellas lo que tiene que hacer es tener esa confianza, no achicarse, más bien tener esa confianza, es importante tener defensa personal, hay que defenderse”, manifestó.

Yokasta no solo dejó claro que no tolerará ninguna agresión, sino que aprovechó su experiencia para alentar a otras mujeres a no quedarse tomar acciones.