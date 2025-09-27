Naomy Valle se estrenó con promotora de Jake Paul con una dolorosa derrota en el ring

Naomy Valle estuvo acompañada de su hermana Yokasta Valle durante su combate. (Tomada de X/Tomada de X)

La boxeadorea costarricense Naomy Valle se estrenó este sábado con la compañía Most Valuable Promotions (MVP) del YouTuber y boxeador estadounidense Jake Paul y lamentablemente lo hizo con una derrota muy dolorosa, la primera desde que es profesional.

La púgil tica cayó ante la italiana Federica Macri en una pelea disputada en Montreal, Canadá, combate en la que perdió por decisión unánime de parte de los tres jueces en un combate que fue parte de las preliminares en una cartelera que consta de nueve combates.

A diferencias de otras ocasiones, lamentablemente para la nacional no pudo entrar en su mejor ritmo, por lo que el compás del combate lo llevó la europea. Valle no encontraba los caminos para poder ponerla en peligro y sumar puntos.

Para peores en el quinto round, Naomy incluso fue penalizada por sujetar a Macri, lo que puso la carrera aún más cuesta arriba.

De esta manera, el estreno con MVP no salió como se planeó, sin embargo, Valle buscará más oportunidades para demostrar sus quilates y porque una figura de la talla de Paul apostó por ella. La tica deja su récord en 14-1, con nueve victorias por nocaut.

Naomi Valle tuvo una gran oportunidad de la mano del famoso Jake Paul. (La Nación/Tomada del Instagram de Naomi Valle)

En la cartelera como evento estelar, está la boxeadora Kim Clavel, quien en los próximos meses podría ser rival de Yokasta Valle y quien también pertenece a la promotora MVP.