Alajuelense anuncia la salida de dos futbolistas de cara al próximo campeonato

La Liga Deportiva Alajuelense anunció la salida de dos jugadores de cara al inicio del próximo campeonato nacional, ya que tanto el arquero Johnny Álvarez como el delantero Doryan Rodríguez no siguen en el equipo para el semestre que está por iniciar en dos semanas.

En el caso del atacante Doryan Rodríguez, el jugador fue anunciado como nueva ficha de Puntarenas en calidad de préstamo, luego de tener un semestre con pocos minutos y sumar pocas anotaciones.

El exdelantero liguista logró marcarle a Pérez Zeledón su único tanto en el semestre el 26 de octubre del 2025, en el triunfo manudo de 3-2, sumando, por torneo local, tan solo nueve encuentros disputados a lo largo de las 18 fechas del certamen más las instancias definitivas.

Doryan Rodríguez se va a préstamo a Puntarenas (JOHN DURAN/John Durán)

“LDA anuncia que el futbolista Doryan Rodríguez jugará un año a préstamo con el Puntarenas FC. ¡Éxitos, Doryan!“, publicó la Liga junto a una imagen del ahora futbolista del Puntarenas FC.

En el equipo del Pacífico, se le dio la bienvenida a Rodríguez anunciando que el préstamo es por un año.

Por parte del arquero Johnny Álvarez, el jugador ya no es más jugador liguista, debido a que su salida no es un préstamo, como con Doryan, sino que ya no pertenece a la institución.

Johnny Álvarez no sigue en Alajuelense (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Álvarez jugó un solo partido en este semestre, y fue en la jornada 18 ante San Carlos, en el Carlos Ugalde, por la última fecha de la fase regular en la que el campeón nacional no se jugaba nada, y acabó con triunfo erizo de 0-2 en la cancha de los norteños.

“¡Muchas gracias, Johnny! Por vestir y defender esta camiseta desde niño. Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga", publicó Alajuelense en sus redes sociales como despedida del ahora exguardameta rojinegro.

Con esta salida, la Liga se queda con Washington Ortega y Bayron Mora como sus dos porteros principales de cara al semestre que viene, en el que competirán en la búsqueda del bicampeonato a nivel local, el torneo de Copa, en el que suman ya dos cetros al hilo, y la Concacaf Champions Cup.