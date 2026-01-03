“Somos los más ganadores”: Vladimir Quesada rompe el silencio y saca pecho tras perder la final

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, había estado lejos de los micrófonos desde que su equipo perdió el título del Apertura 2025 ante Alajuelense y este viernes reapareció con declaraciones proporcionadas por el club.

Los morados compartieron mediante su oficina de prensa reacciones de Vla en las que, sin embargo, no hizo referencia a la final perdida, sino que habló del futuro y lo que viene para el club, sacando pecho hasta de un par de cosas.

LEA MÁS: Erick Lonis confirmó el futuro de Vladimir Quesada en Saprissa

Vladimir Quesada estuvo callado por casi dos semanas tras la derrota en la final de Saprissa ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

El técnico destacó la estadística publicada que indica que Saprissa es uno de los equipos en el mundo que más produce jugadores, algo que resaltó y de lo que habló en detalle.

Sumado a eso, aprovechó la ocasión para sacar la historia de que son el equipo más ganador a nivel nacional.

“Últimamente, hemos estado estudiando, analizando varios estudios, estadísticas, reportes que se hacen a nivel internacional y Saprissa siempre aparece en algún lugar, en alguna parte de ellos.

“Saprissa aparece no solo como un equipo que, normalmente, es el que gana campeonatos, no solo en nuestro país, sino en Centroamérica.

“Estos informes nos respaldan en que, además de ganar campeonatos, somos un equipo que produce jugadores, entonces la combinación es buena, es linda y es extraña para el nivel internacional”, comentó.

LEA MÁS: Vladimir Quesada y el polémico gesto que hizo luego de perder el título con Saprissa

Los jóvenes que estarán en los 90 Minutos por la vida

Las declaraciones se enfocaron mucho en el aporte de los jóvenes y hasta dio algunos nombres a los que espera darles más minutos y a los que les brindará rodaje este domingo durante la cuadrangular de los 90 Minutos por la Vida.

Thiago Cordero es uno de los muchachos que estará este domingo con Saprissa en los 90 minutos por la Vida. Prensa Saprissa. ( Prensa Saprissa. /Prensa Saprissa.)

“Tenemos un buen grupo de muchachos que ha estado trabajando con nosotros desde hace algunos años en divisiones menores. Esperamos que el próximo domingo, en esta actividad linda de los 90 Minutos por la vida, nuestra afición y la afición en general puedan ver a muchos de ellos.

“Algunos de ellos ya los conocen, como a Kenneth (González), como a Albert (Barahona), que hemos hablado de él anteriormente, pero van a poder ver a Matías Cordero, a Tiago Cordero, a José Carvajal, a Julián González, a Ismael López; prácticamente un niño de 15 años, quien está por cumplir a principios de este mes los 16 años. A Sebastián Valenciano, a Derek Goodley, son algunos nombres”, comentó.

Algunos chicos tendrán más participación este año

Quesada hizo énfasis en uno de ellos, el volante Albert Barahona, de quien afirmó que le dará más oportunidad en el próximo torneo luego de que el muchacho tuvo un susto grande por una situación cardiaca.

“Saprissa normalmente es el equipo que más produce jugadores para el mercado nacional. No solo de primera división, sino de segunda división y a nivel internacional, y eso es importante para nosotros.

“Algunos de ellos van a tener mucha participación, algunos no tanto, pero es importante que empiecen a trabajar ya ahí a la par. Muchos de ellos ya lo han hecho a la par de los jugadores de primera división. Y empiecen a absorber toda esa experiencia que les pueden traer futbolistas como Mariano, Kendall, Ariel, David, Fidel, etcétera”. comentó.