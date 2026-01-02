Aficionados le marcan a Saprissa lo que quieren para el arco morado

El retiro de Esteban Alvarado es algo que pocos veían venir, por la regularidad del ahora exarquero morado y por la falta de un relevo que asuma dicha posición a la altura de una institución como lo es Saprissa.

Rumores van y vienen sobre la llegada de uno u otro; lo que es un hecho es que el nuevo portero tibaseño debe ser del mercado nacional, debido a que con la llegada de Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y Luis Javier Paradela, más los cupos que ocupan Mariano Torres y el de Fidel Escobar, los morados no pueden optar por otro futbolista extranjero debido a que el máximo por club son cinco.

El retiro de Esteban Alvarado deja una inquietud en el arco del Saprissa (Rafael Pacheco Granados)

Reconocidos aficionados del Saprissa opinan sobre la portería tras el retiro de Alvarado

En La Teja contactamos a algunos reconocidos morados del país para que nos dieran nombres para que el Monstruo fiche.

Uno de los morados de corazón que se atrevió a dar nombres para el arco fue el creador de contenido, “El Dari”, Darío Montero.

“El portero que me hubiera gustado ver llegar al Saprissa es Leonel Moreira, ya que es un guardameta con mucha trayectoria a nivel nacional y también a nivel de selección. Ha jugado en equipos grandes de Costa Rica y, en mi opinión, es un gran portero.

“Ahora, con la llegada del nuevo presidente, considero que Saprissa se va a preparar muy bien, incluso a nivel económico. Y, bueno, uno nunca sabe: siempre es bonito soñar y pensar en la posibilidad de ver algún día retirarse al gran Keylor Navas, histórico jugador surgido del Deportivo Saprissa”.

“Con respecto al portero Minor Álvarez, no conozco mucho de él. Recuerdo que había jugado en un equipo de segunda división y que luego lo llevaron a primera, y bueno, es un buen portero. Tiene muy buenos reflejos, buena estirada y muy buenas paradas, y por lo que se ha escuchado es un guardameta bastante bueno.

“Ahora solo queda verlo ya metido en el equipo, porque llegar a Saprissa no es llegar a cualquier otro club. Es un equipo donde se juega con mucha presión, donde hay que estar muy concentrado y hacer las cosas de la mejor manera. Habrá que ver con qué viene y con qué nos sorprende”, dijo Darío a La Teja.

Otro morado que nos dijo su plan para la portería tibaseña fue Juan Gabriel Porras de Gradería Popular.

“Mi plan es Dani Carvajal o Aarón Cruz de primer portero y Minor de segundo y presto a Abraham y al otro maecillo (Isaac Alfaro) a equipos de segunda por un año”, añadió Porritas.

Minor Álvarez ya sabe lo que es vestirse de morado y también estar en la Selección Nacional (Rafael Pacheco Granados)

El locutor y presentador del programa Los Saprissa, El Danny, también nos comentó su parecer sobre la situación actual en la portería saprissista, diciendo las características que debe tener un guardameta ideal para los morados.

“Sin duda alguna, el equipo morado siempre se ha caracterizado por tener un arquero de jerarquía. En este caso, pues es muy prematuro hablar de nombres, ya que no se ha oficializado uno. Nombres en el ámbito nacional han sonado y cualquiera de ellos creo que podría hacer muy bien las cosas. No te podría dar un nombre, pero quien llegue tiene que ser un portero con presencia, voz de mando y experiencia”, comentó.

Otro creador de contenido morado que comentó sobre el arco tibaseño fue Krishua Mora, mejor conocido como Saprimundo por sus populares videos sobre el Monstruo.

“En el tema de la portería Saprissa hizo bien en no usar una plaza de extranjero en un portero, ya que, a gusto personal, es innecesario (hay muy buenos porteros nacionales) y es mucho más útil tener la plaza utilizada en un jugador de campo.

“Para mí Minor Álvarez es una muy buena opción para Saprissa, ya que es un portero con alta experiencia jugando en Guatemala con equipos como Marquense, Cobán Imperial, entre otros, y con muy buena estatura, cosa que agrada en el equipo, y por supuesto, ¿cómo no mencionar que es un portero de la casa y formado en Saprissa? Siento que se acoplaría muy bien en el Monstruo”, sentenció Saprimundo.