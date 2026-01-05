¿Cuánto se recaudó en los 90 Minutos por la Vida? El anuncio que emocionó al estadio

Durante la recta final de los 90 Minutos por la Vida, se anunció en el estadio que la recaudación parcial del evento alcanzó los ¢305 millones, una cifra que refleja el respaldo del público a esta tradicional iniciativa benéfica a favor de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI).

El anuncio se realizó antes de finalizar el partido entre Saprissa y Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Anuncio en medio del clásico

El anuncio se realizó antes de que concluyera el partido final de la jornada, disputado entre Saprissa y Alajuelense, momento en el que la organización compartió con los asistentes y televidentes el monto recaudado hasta ese instante.

La noticia fue recibida con aplausos en el estadio, al tratarse de una cifra significativa que confirma el impacto solidario del evento, el cual reúne cada año a clubes, jugadores, patrocinadores y aficionados con un mismo objetivo: apoyar a niños y niñas que enfrentan el cáncer.

Aún se puede colaborar

La organización recordó que, aunque el evento deportivo ya concluyó, las donaciones continúan abiertas para quienes deseen aportar su granito de arena.

Las personas interesadas pueden realizar su contribución mediante SINPE Móvil al número 8620-9090, un mecanismo habilitado para seguir sumando recursos a la causa.

Los fondos recaudados se destinan a sostener los programas integrales de ALCCI, que brindan acompañamiento médico, social y emocional a pacientes pediátricos y a sus familias durante los procesos de tratamiento.

Con una recaudación que ya supera los ¢300 millones, los 90 Minutos por la Vida reafirmaron su lugar como una de las actividades solidarias más importantes del país, demostrando que el deporte también puede ser una poderosa herramienta de apoyo social.

En el estadio anunciaron una recaudación parcial de ¢305 millones en los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

