Oficial: Andrés Carevic es el nuevo técnico de Sporting y llega con su “fórmula ganadora”

Andrés Carevic será el técnico de Sporting FC por un año, anunció este lunes el cuadro albinegro de manera oficial.

Un detalle importante es que el entrenador argentino no llegará solo, sino que estará acompañado por Omar Royero, como su asistente, y Juan Carlos Herrera, como preparador físico, el mismo cuerpo técnico con el que trabajó en el Cartaginés.

Andrés Carevic será el técnico de Sporting.

Carevic buscará dar un paso al frente en Sporting

Andrés buscará ser el técnico que ayude a los albinegros a dar un paso al frente, llevarlos por primera vez a unas semifinales y sacarlos de los últimos lugares en los que anduvo en el Apertura 2025.

Sporting jugará en un estadio nuevo en Grecia, cantón que a partir de este año será su casa. El club acondicionó el reducto para estar con todas las comodidades.

Las primeras palabras de Carevic.

Andrés dio además sus primeras palabras como DT albinegro.

“Muy contento y muy agradecido por darme la oportunidad de arrancar este proyecto en Grecia, que se mueve el equipo para acá, con mucha expectativa e ilusión.

“Mucho trabajo y estamos a corto tiempo para arrancar el torneo, trabajando full time para que el arranque sea muy bueno para nosotros”, indicó el che.

Carevic contó que han estado afinando detalles para llevar jugadores que quiere al plantel.

“Fuimos avanzando con algunos jugadores, quedan algunos por resolver, pero estamos trabajando fuertes para resolverlos lo antes posible; tenemos poco tiempo para el arranque del torneo, esperemos tenerlos todos a tiempo para el arranque o las primeras fechas”, comentó.