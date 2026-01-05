Esto es lo que le depara el futuro a Andrés Carevic a partir de este lunes

Andrés Carevic ya tiene resuelto su futuro tras salir del Cartaginés y no irá muy lejos, pues se quedará en Costa Rica para dirigir al que sería su tercer equipo en el país.

Este es el nuevo equipo de Andrés Carevic

El entrenador argentino será presentado este lunes como el nuevo DT de Sporting, que a partir del Clausura 2026 ahora tendrá el cantón de Grecia como sede.

LEA MÁS: Cartaginés al fin anuncia al técnico que asumirá el puesto que deja Andrés Carevic

Andrés Carevic será presentado este lunes como técnico de Sṕorting FC. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

La Teja sabe que el che será anunciado junto con otro futbolista que también viene del cuadro blanquiazul, como lo es el delantero Marco Ureña.

El arreglo de Carevic con Sporting se dio desde hace semanas; sin embargo, ante la falta de entendimiento con la directiva de Cartaginés para poder salir antes de acabar su contrato, frenó el anuncio.

LEA MÁS: Esto es lo que sucedió realmente con Andrés Carevic en el Cartaginés

Sporting sueña en grande

Andrés buscará ser el técnico que ayude a los albinegros a dar un paso al frente, pues además de Ureña vendrá con otro fichaje importante como sería el volante hondureño Alex López, quien ya conoce al DT tras estar juntos en Alajuelense.

Sporting jugará en un estadio nuevo en el cantón alajuelense, el cual el club acondicionó para estar con todas las comodidades.