Torneo Nacional

Esto es lo que le depara el futuro a Andrés Carevic a partir de este lunes

Andrés Carevic ya tiene resuelto su futuro luego de salir del Cartaginés

Por Sergio Alvarado

Andrés Carevic ya tiene resuelto su futuro tras salir del Cartaginés y no irá muy lejos, pues se quedará en Costa Rica para dirigir al que sería su tercer equipo en el país.

Este es el nuevo equipo de Andrés Carevic

El entrenador argentino será presentado este lunes como el nuevo DT de Sporting, que a partir del Clausura 2026 ahora tendrá el cantón de Grecia como sede.

02-02-2025 Estadio Nacional, San José, partido de la jornada 7 del campeonato de primera divisón entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. En la Foto: Andres Carevic Técnico de Cartaginés Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación
Andrés Carevic será presentado este lunes como técnico de Sṕorting FC. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

La Teja sabe que el che será anunciado junto con otro futbolista que también viene del cuadro blanquiazul, como lo es el delantero Marco Ureña.

El arreglo de Carevic con Sporting se dio desde hace semanas; sin embargo, ante la falta de entendimiento con la directiva de Cartaginés para poder salir antes de acabar su contrato, frenó el anuncio.

Sporting sueña en grande

Andrés buscará ser el técnico que ayude a los albinegros a dar un paso al frente, pues además de Ureña vendrá con otro fichaje importante como sería el volante hondureño Alex López, quien ya conoce al DT tras estar juntos en Alajuelense.

Sporting jugará en un estadio nuevo en el cantón alajuelense, el cual el club acondicionó para estar con todas las comodidades.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

