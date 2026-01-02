Cartaginés anuncia su tercera baja del día

El Club Sport Cartaginés sumó más bajas para el siguiente campeonato luego de que William Quirós se sumó a las bajas del equipo tras su paso a préstamo por Guadalupe en el semestre anterior.

“¡Gracias por defender estos colores! Agradecemos a William Quirós el compromiso, entrega y pasión mientras vistió nuestra camisa. ¡Éxitos en tu camino!”, publicó la institución brumosa en su comunicado sobre la salida del defensor.

William Quirós no sigue en Cartaginés (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

El defensor estaba a préstamo en el conjunto benjamín proveniente de los brumosos, que ya oficialmente dejan libre al jugador que participó en 13 encuentros en el torneo que finalizó en diciembre anterior, en el que los josefinos terminaron en la novena casilla, empatados en puntos con San Carlos.