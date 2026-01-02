Deportes

Cartaginés anuncia su tercera baja del día

William Quirós quedó fuera del Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El Club Sport Cartaginés sumó más bajas para el siguiente campeonato luego de que William Quirós se sumó a las bajas del equipo tras su paso a préstamo por Guadalupe en el semestre anterior.

LEA MÁS: Cartaginés sorprende al decir adiós a una de sus figuras del semestre anterior

“¡Gracias por defender estos colores! Agradecemos a William Quirós el compromiso, entrega y pasión mientras vistió nuestra camisa. ¡Éxitos en tu camino!”, publicó la institución brumosa en su comunicado sobre la salida del defensor.

William Quirós no sigue en Cartaginés
William Quirós no sigue en Cartaginés (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

El defensor estaba a préstamo en el conjunto benjamín proveniente de los brumosos, que ya oficialmente dejan libre al jugador que participó en 13 encuentros en el torneo que finalizó en diciembre anterior, en el que los josefinos terminaron en la novena casilla, empatados en puntos con San Carlos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésWilliam Quirós
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.