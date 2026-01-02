Otra sensible baja sacude al Cartaginés con miras al próximo torneo

El Club Sport Cartaginés pierde a otro jugador con mucho protagonismo para el siguiente torneo, y ese es Everardo Rubio, quien contó con mucha regularidad en su paso por el conjunto blanquiazul.

“¡Gracias por defender estos colores! Agradecemos a Everardo Rubio el compromiso, entrega y pasión mientras vistió nuestra camisa. ¡Éxitos en tu camino!“, publicó el conjunto brumoso en la publicación de redes sociales en la despedida del futbolista azteca.

Everardo Rubio no sigue en el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador mexicano jugó su último partido en la pasada semifinal contra Saprissa en Tibás, en el que incluso marcó el único gol brumoso en la eliminación ante el Monstruo.