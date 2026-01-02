Marcel Hernández recluta futbolistas para uno de sus proyectos más especiales

Marcel Hernández, delantero del Club Sport Herediano, está en búsqueda de fútbolistas para uno de sus proyectos más especiales, el AF Lankester, equipo del que es dueño.

En sus redes sociales, el club, cuya sede está en Cartago anunció que está realizando visorías gratis para todas sus categorías, desde la U-9 hasta el equipo mayor, que juega en la segunda B de Linafa.

Marcel Hernández es el dueño del AF Lankester en Cartago. (Instagram/Instagram)

Los horarios de las pruebas

Las pruebas serán del 5 al 9 de enero en las canchas de Tejar, El Carmen y San Rafael, todas en Cartago y el horario depende de la categoría.

Marcel cuenta con el equipo desde hace un tiempo y le sigue la pista muy de cerca para formar buenos futbolistas y personas, así como competir en las diversas categorías.

Para más información puede visitar las redes sociales del equipo.