Deportes

Marcel Hernández recluta futbolistas para uno de sus proyectos más especiales

Marcel Hernández está buscando futbolistas y estos son los requisitos por si se anima a apuntarse

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Marcel Hernández, delantero del Club Sport Herediano, está en búsqueda de fútbolistas para uno de sus proyectos más especiales, el AF Lankester, equipo del que es dueño.

En sus redes sociales, el club, cuya sede está en Cartago anunció que está realizando visorías gratis para todas sus categorías, desde la U-9 hasta el equipo mayor, que juega en la segunda B de Linafa.

LEA MÁS: Marcel Hernández marcó un golazo, pero fuera del fútbol

Marcel Hernández es el dueño del AF Lankester en Cartago.
Marcel Hernández es el dueño del AF Lankester en Cartago. (Instagram/Instagram)

Los horarios de las pruebas

Las pruebas serán del 5 al 9 de enero en las canchas de Tejar, El Carmen y San Rafael, todas en Cartago y el horario depende de la categoría.

Marcel cuenta con el equipo desde hace un tiempo y le sigue la pista muy de cerca para formar buenos futbolistas y personas, así como competir en las diversas categorías.

LEA MÁS: Marcel Hernández no pone excusas: “Fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra”

Para más información puede visitar las redes sociales del equipo.

Horarios de las visorías del Lankester, equipo de Marcel Hernández.
Horarios de las visorías del Lankester, equipo de Marcel Hernández. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marcel HernándezLankesterCartagoHerediano
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.