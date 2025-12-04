Deportes

Marcel Hernández marcó un golazo, pero fuera del fútbol

El delantero del Herediano, Marcel Hernández, dio un paso importante fuera de las canchas al inaugurar su nuevo negocio, ampliando así su faceta profesional más allá del fútbol

Por Eduardo Rodríguez

El delantero cubano del Herediano, Marcel Hernández, sigue en la lucha con su equipo por buscar esa clasificación a semifinales, pero mientras eso pasa, el atacante abrió un nuevo negocio fuera del fútbol.

Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar en San Joaquín de Heredia es el nuevo negocio del atacante florense con el que se proyecta más allá de su carrera exitosa como futbolista en el ámbito nacional.

Marcel Hernández Jugador y emprsario Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar 4 de diciembre del 2025 Cortesía: Marcel Hernández
Marcel Herández en su nuevo negocio Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar (La Nación/Cortesía: Marcel Hernández)

El jugador inició este negocio que abre sus puertas todos los días, menos los lunes, y en el que invita a los amantes del fútbol a darse la vuelta con el concepto de sport bar, para ver eventos deportivos en general.

“Nos comprometemos con nuestro público a brindar un servicio de excelencia que les permita disfrutar de una experiencia única y diferente”, dijo el goleador cubano en el comunicado de prensa.

Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar es el nuevo negocio de Marcel Hernández.
Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar es el nuevo negocio de Marcel Hernández. (Marcel Hernández/Marcel Hernández)

El delantero, junto con su equipo, se prepara para su visita a Pérez Zeledón de este domingo en lo que será la última fecha del campeonato en su fase regular.

