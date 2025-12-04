Marcel Hernández marcó un golazo, pero fuera del fútbol

El delantero cubano del Herediano, Marcel Hernández, sigue en la lucha con su equipo por buscar esa clasificación a semifinales, pero mientras eso pasa, el atacante abrió un nuevo negocio fuera del fútbol.

Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar en San Joaquín de Heredia es el nuevo negocio del atacante florense con el que se proyecta más allá de su carrera exitosa como futbolista en el ámbito nacional.

Marcel Herández en su nuevo negocio Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar (La Nación/Cortesía: Marcel Hernández)

El jugador inició este negocio que abre sus puertas todos los días, menos los lunes, y en el que invita a los amantes del fútbol a darse la vuelta con el concepto de sport bar, para ver eventos deportivos en general.

LEA MÁS: Periodista guatemalteco afirma que los tres títulos de Alajuelense estuvieron marcados por ayudas arbitrales

“Nos comprometemos con nuestro público a brindar un servicio de excelencia que les permita disfrutar de una experiencia única y diferente”, dijo el goleador cubano en el comunicado de prensa.

Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar es el nuevo negocio de Marcel Hernández. (Marcel Hernández/Marcel Hernández)

El delantero, junto con su equipo, se prepara para su visita a Pérez Zeledón de este domingo en lo que será la última fecha del campeonato en su fase regular.