Periodista guatemalteco afirma que los tres títulos de Alajuelense estuvieron marcados por ayudas arbitrales

Alajuelense se impuso al Xelajú en penales, pero antes de llegar a esas instancias, la jugada comentada por todo el país y fuera de nuestras fronteras fue el lanzamiento desde el manchón blanco que transformó el azteca, Ronaldo Cisneros, y viene tras la controvertida infracción sobre Fernando Piñar.

El comunicador guatemalteco, Javier Del Cid, se mostró sumamente molesto en su perfil de X, antes Twitter, en el que afirma que la Liga ha ganado su tricampeonato con ayudas.

LEA MÁS: Técnico de Xelajú explota contra el árbitro tras perder la final ante Alajuelense

“Otra ayudita para Alajuelense. Llevan tres años ganando así”, comentó en su perfil de dicha red social.

Jugadores de Liga Deportiva Alajuelense festejan en Ciudad de Guatemala, en el partido ante Xelajú que significó el tricampeonato de Centroamérica (Prensa LDA/Prensa LDA)

El mismo periodista compartió un video en TikTok en el que expresó su malestar más a fondo y en el que asegura que al Xelajú lo manosearon los árbitros en esta final ante los manudos.

“La seña la hizo Jorge Aparicio, el robo que acaba de sufrir el Xelajú en esta Copa Centroamericana, creo que no merecía el pueblo quetzalteco, la afición del Xela, el equipo del Xela manoseados de esa manera en la gran final”, dijo.

LEA MÁS: Alajuelense se acordó del Olimpia de Honduras en su tricampeonato y le mandó una picante indirecta

“Ese penal asqueroso, un penal que no se revisó, un penal que tuvo que haberse revisado, un penal que no era; de hecho, era amarilla para el atacante de Liga Deportiva Alajuelense. Bien por Jorge Aparicio, que lleva el gafete de capitán del Xelajú y que lo enseña ante todo el continente, el robo que acaba de sufrir Xelajú; no se dejó Aparicio y se demuestra en toda la tele”, comentó sobre el gesto en la premiación del jugador de los superchivos.

Byron Mora, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, festeja tras su decisiva actuación en los penales que le dieron a los rojinegros el título de la Copa Centroamericana ante Xelajú (Prensa LDA/Prensa LDA)

“Xela es subcampeón, pero por los robos que sufrió en esta final de vuelta en la Ciudad de Guatemala, triste, creo que no era el final, no era la manera de terminar un torneo que había transcurrido de manera muy interesante y muy bonita; en fin, qué raro, siempre Alajuelense metido en este tipo de cosas, qué extraño”, sentenció con un notorio enojo el periodista de Guatemala tras la final en su perfil de TikTok.

Los manudos vencieron al Xelajú en esta final por el tricampeonato, y para los primeros dos cetros, se impusieron al Real Estelí de Nicaragua tanto en la edición del 2023 como en el 2024, en ambas ocasiones, sellando y celebrando el campeonato en el estadio Alejandro Morera Soto.