Torneo Nacional

Esto es lo que sucedió realmente con Andrés Carevic en el Cartaginés

Situación de Andrés Carevic en el Cartaginés es definitiva y no seguirá por estos motivos

Por Sergio Alvarado

Andrés Carevic no seguirá en el Cartaginés y en las próximas horas se daría el anuncio de su finiquito, pero eso sí, su salida es un hecho sin vuelta atrás.

Aún se negocia la salida de Andrés Carevic

La Teja sabe de buena fuente que se está negociando la salida con el entrenador, quien llegó en enero del 2025 y dirigió dos torneos; en el segundo clasificó a las semifinales del Apertura 2025, en el que fue eliminado por el Saprissa.

14/12/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la semifinal del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Andrés Carevic se va de Cartaginés tras dirigir durante dos torneos. (Jose Cordero/José Cordero)

La salida, según se dice, se da por decisión del entrenador, quien se marchará junto con su cuerpo técnico, pese a que le restaban seis meses de contrato, por lo que hubo que sentarse a realizar un finiquito.

En el cuadro blanquiazul incluso ya están buscando técnico para el torneo que arranca en un mes, el 14 de enero.

Los destinos que suenan para Carevic

Versiones apuntan a que su destino sería Sporting FC, lo que, de concretarse, sería su tercer equipo en Costa Rica, tras dirigir a Alajuelense en dos ocasiones.

Cartaginés recibirá $200.000 por clasificarse a la Copa de Campeones de Concacaf.
Cartaginés clasificó con Andrés Carevic a la Copa de Campeones de Concacaf de 2026. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Otra fuente nos indicó que además en Honduras habrían mostrado interés por el argentino, quien clasificó a los blanquiazules a la Copa de Campeones de Concacaf del 2026, certamen en el que jugará en primera ronda ante el Vancouver Whitecaps de Canadá, que milita en la MLS.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

