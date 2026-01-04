Deportes

Cartaginés al fin anuncia al técnico que asumirá el puesto que deja Andrés Carevic

Amarini Villatoro llega a ilusionar a la afición brumosa, luego de su buen paso por el fútbol de Guatemala

Por Marcelo Poltronieri

Cartaginés por fin hizo oficial lo que era un secreto a voces y es la persona que sustituirá a Andrés Carevic en el puesto de director técnico.

Cartaginés vs. Liberia
El puesto que deja Andrés Carevic lo asumirá Amarini Villatoro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los brumosos anunciaron el mediodía de este domingo a Amarini Villatoro como su nuevo entrenador.

Villatoro, técnico chapín, regresa al fútbol de Costa Rica luego de un buen pasaje por el balompié de su país, donde fue bicampeón con el Xelajú y además llevó a los chivos a la final de la Copa Centroamericana, la que recién perdió en penales contra Alajuelense.

Amarini Villatoro y Óscar Ramírez se saludaron horas antes del partido de la verdad entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense, en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Amarini Villatoro tuvo un paso muy bueno por el fútbol de Guatemala. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El guatemalteco ya había tenido un paso por el campeonato nacional tico, cuando dirigió a Pérez Zeledón por un periódo de un año, entre 2021 y 2022.

Cartaginés no dio a conocer, de momento, por cuánto tiempo es el contrato de Villatoro, solo que llegará acompañado por Fredy Sontay y Leopoldo Posada.

*Noticia en desarrollo

CartaginésAmarini VillatoroAndrés Carevic
