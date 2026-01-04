¿A qué hora y por cuál canal ver los 90 Minutos por la Vida este domingo?

Este domingo se llevará a cabo una nueva edición de 90 Minutos por la Vida, uno de los eventos benéficos más emblemáticos del país conSaprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, cuyo objetivo es recaudar fondos para apoyar a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI), entidad que brinda atención integral a niños y niñas diagnosticados con esta enfermedad.

¿Dónde y cómo ver los 90 Minutos por la Vida?

Los 90 Minutos por la Vida se transmitirán en vivo por Teletica (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

La actividad podrá seguirse en vivo por televisión abierta, lo que permitirá que miles de personas se sumen a la causa desde sus hogares. La transmisión oficial estará a cargo de Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6, que llevarán todos los detalles del evento a nivel nacional.

Esta edición mantiene el espíritu solidario que ha caracterizado al torneo durante más de dos décadas.

Según informó la organización, el mensaje central de este año es “Capitanes somos todos”, una invitación a que cada persona asuma un rol activo en la lucha contra el cáncer infantil y reconozca el esfuerzo colectivo que rodea a cada menor en tratamiento.

Una jornada llena de actividades

La jornada incluirá partidos, actividades familiares y espectáculos musicales. (Marvin Caravaca)

La agenda del evento se iniciará desde horas de la mañana con actividades familiares y recreativas en las afueras del estadio, las cuales estarán incluidas con la entrada. A lo largo del día se desarrollarán encuentros deportivos, homenajes y espectáculos musicales.

Entre los momentos destacados se encuentra el partido preliminar entre exseleccionados nacionales y generadores de contenido, la tradicional carrera de botargas, un reconocimiento al Cuerpo Nacional de Bomberos, así como varios partidos entre clubes nacionales que marcarán el cierre deportivo de la jornada.

5:15 pm: Arrancan los partidos

Partido 1: Cartaginés vs. Alajuelense

Partido 2: Herediano vs. Saprissa

Partido 3: Cartaginés vs. Herediano

Show musical Los Ajenos

Juego de pólvora

Último partido:

Partido 4: Saprissa vs. Alajuelense

La programación concluirá con la premiación final, prevista para las 8:00 p. m.

Entradas y causa benéfica

Las entradas para asistir al evento están disponibles a través de Specialticket.net, y la totalidad de lo recaudado será destinada a fortalecer los programas de atención que desarrolla ALCCI en beneficio de pacientes pediátricos y sus familias.

Con transmisión nacional y una amplia agenda de actividades, los 90 Minutos por la Vida se consolidan una vez más como una cita solidaria que une deporte, entretenimiento y apoyo social.

