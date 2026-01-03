Diego Giacone respondió la pregunta más incómoda que le hacen a cualquier técnico al llegar a Herediano

Los hermanos José y Diego Giacone tendrán la responsabilidad de llevar al Club Sport Herediano a buen puerto en el Clausura 2026, misión que para ellos no es nueva ni rara, tras alzar el título del Apertura 2019 con el conjunto florense.

Desde hace unos años, cuando un técnico llega al Team siempre aparecen las mismas dudas: ¿le darán tiempo de trabajar para consolidar una idea o en la primera señal de problemas cortarán de raíz? Como le ha pasado a varios entrenadores allí.

José y Diego Giacone vuelven a Herediano con gran optimismo. Fotos: Mayela López (Mayela López)

La Teja habló con Diego Giacone, asistente técnico rojiamarillo, sobre lo que ha sido el regreso al club. En la conversación, nos habló sobre las expectativas con las que llegan y también respondió a esa pregunta incómoda que le hacen a cada DT al aterrizar en la institución.

“La verdad que estamos contentos de haber vuelto y ya conocemos la casa, conocemos todas las particularidades que tiene esta institución y afrontar el reto como lo hemos afrontado siempre, con la mayor seriedad posible, con responsabilidad y siendo muy profesionales”.

La decisión de volver a Herediano

¿Cuándo les hablaron de la posibilidad de venir a Herediano fue algo que pensaron o tomaron la decisión rápido?

No, no, para nada. Cuando nos enteramos del interés no lo pensamos, porque entendíamos que el ciclo nuestro en Nicaragua estaba cumplido por el momento, necesitábamos volver a la casa, estar cerca de nuestros afectos y entendíamos que Heredia era un reto muy importante, de lo más grande que hay a nivel centroamericano y no podíamos decirle que no.

La confianza va más allá del recuerdo del título

José y Diego Giacone alzaron el título de campeones del Apertura 2019 con el Herediano. (Jose Cordero)

-¿El que hayan salido campeones con Herediano era un factor que les hacía tener más confianza para regresar?

No, no, porque nosotros vamos con confianza a todo lado, siempre vamos con nuestras ideas, sabiendo de lo importante que es. Siempre hemos dado el 100% en cualquier lado donde vamos y esta no va a ser la excepción. Ojalá que se vuelva a repetir lo del 2019, sería una meta, pero lo vamos a tomar con la misma seriedad que hemos tomado todos los equipos que nos ha tocado dirigir.

La idea futbolística: orden y ambición

-¿Qué tanto ha cambiado o evolucionado su idea de fútbol? ¿Mantienen la esencia de siempre?

Siempre el orden va a prevalecer, nos gustan los equipos ordenados, que juegan a algo, tener una propuesta de acuerdo con los jugadores que hay, la institución y lo que quiere conseguir. Llegando a un club como este no podemos pensar en otra cosa que salir a ganar todos los partidos.

-¿Qué tal la plantilla que se encontraron?

La verdad es que hay dos jugadores competitivos por posición, y eso es un lindo problema a la hora de la escogencia. Jugadores de mucha categoría y nivel, cualquier cuerpo técnico desearía tener a cargo la plantilla que tiene Herediano.

Conocimiento mutuo con Jafet Soto

Jafet Soto y José Giacone son viejos conocidos. (MAYELA LOPEZ)

-¿El hecho de conocer bien a Jafet Soto y la directiva ayuda a acomodarse más rápido?

Sí, nosotros conocemos bien lo que Jafet es, cómo percibe el fútbol y cómo defiende a su club, pero él también nos conoce. No hay secretos, lo conocemos bien y él nos conoce bien, entonces por ese lado eso es positivo.

-¿La idea es que les den tiempo para consolidar una idea y un grupo?

Nosotros toda esa parte la entendemos. Esperemos dar resultados lo antes posible. Lógicamente uno se ilusiona con un proceso, pero también entendemos que a Heredia le urgen resultados pronto y estamos trabajando desde ya para dar resultados. Ya iniciamos los trabajos que Heredia necesita.

-¿Cuándo iniciaron esos trabajos?

Nosotros llegamos de Nicaragua el 21 y el 22 ya estábamos trabajando de una vez.

Una ventaja poco común en Herediano

-A favor van a tener un poco más de tiempo de trabajo, porque Herediano generalmente no puede hacerlo con tantos días por estar jugando finales.

Claro, porque si bien conocemos a los jugadores, es una plantilla nueva que no tenemos en el día a día. Es positivo arrancar lo antes posible, verlos, evaluarlos e ir haciéndonos la idea del equipo que podemos tener. Esperemos que para las primeras fechas ya se vayan viendo cosas.