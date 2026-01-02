Herediano da la bienvenida al jugador que le quitó a uno de los equipos grandes

Herediano confirmó este viernes por la tarde la llegada del defensor mexicano, Everardo Rubio, quien vuelve al cuadro florense tras su paso por el Cartaginés.

Rubio estuvo afuera de Herediano un año

Mediante un comunicado de prensa, el Team le dio la bienvenida al mexicano, quien salió del club hace un año a préstamo, primero al Comunicaciones de Guatemala y luego al conjunto brumoso en el segundo semestre del 2025.

Everardo Rubio se volverá a vestir de rojiamarillo para la pŕoxima campaña. Fotografía: Mayela López

“El Club Sport Herediano informa que el defensor Everardo Rubio se unirá a nuestro equipo para el Torneo de Clausura 2026.

“Rubio regresa a nuestra institución luego de cumplir su período de préstamo con el Cartaginés”, publicaron los florenses.

Figura en la 30 del Herediano

El azteca en su momento fue una de las figuras florenses que apuntalaron la base del bicampeonato de la última temporada.

“El futbolista mexicano fue parte de la planilla que alcanzó el título número 30 de nuestra institución en el Torneo de Apertura 2024.

“Everardo Rubio se pondrá a las órdenes del director técnico José Giacone a partir de este momento, como parte de la preparación para el inicio del Clausura 2026″, destacaron los florenses.

Rubio, además, había jugado en el país con el Santos de Guápiles, club con el que llegó en el 2021.