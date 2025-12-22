Deportes

José Giacone regresa al Herediano como técnico del equipo florense

Herediano presentó a su nuevo entrenador este lunes

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Club Sport Herediano oficializó el regreso de José Giacone, como técnico del primer equipo.

De acuerdo con el equipo florense, el argentino vuelve al equipo que se proclamó campeón en el 2019 “reafirmando un vínculo basado en el trabajo, el conocimiento del entorno y la identificación con nuestros valores deportivos”.

Giacone regresa a Costa Rica, luego de conseguir el título con el Dirigangén de Nicaragua. En días pasados, le confirmó a este medio que estaba en conversaciones con los florenses.

José Giacone (izquierda), regresa al Herediano, junto a su hermano Diego. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El regreso de José Giacone

Así anunció Herediano el regreso de Giacone.

“Su profesionalismo y amplio conocimiento del fútbol nacional fueron factores determinantes para su regreso a el Team, sumados a su experiencia en distintos clubes de la primera división de Costa Rica y en el fútbol de Nicaragua.

“Junto a José Giacone, se incorpora su hermano Diego Giacone como asistente técnico, quien también cuenta con experiencia en clubes del fútbol nacional e internacional, fortaleciendo así el cuerpo técnico de nuestra institución”, mencionó el Team.

