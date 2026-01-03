Vladimir Quesada contó qué es lo que más lo cautivó de los refuerzos del Saprissa

Vladimir Quesada, entrenador del Deportivo Saprissa, habló de manera muy sincera sobre los refuerzos con los que contará para el 2026 y los detalles que más le gustaron del análisis interno que hizo el club.

Refuerzos en ofensiva, una necesidad clara

Vladi se mostró muy contento de que los refuerzos sean en ofensiva, una zona que necesitaban remozar para tener más peso, pero recalcó que llegan por un análisis interno y no necesariamente por un pedido suyo.

Vladimir Quesada destacó lo que le aportan los refuerzos morados. (Mayela López/Mayela López)

“Soy el más contento de todos. En algún momento tal vez como algo natural del ser humano y de un entrenador, yo quisiera casi que solo delanteros en nuestro equipo.

“Lo cierto es que la llegada de todos estos muchachos se han revisado por semanas, de semanas en las reuniones de comisión técnica, se han valorado sus pros, sus contras, igual que otros jugadores, pero la decisión fue por ellos”, explicó Quesada.

Los morados incorporaron al panameño Tomás Rodríguez, al nicaragüense Bancy Hernández, al cubano Luis Paradela y al costarricense Rachid Chirino.

Versatilidad como sello del proyecto

El entrenador morado destacó que son jugadores muy versátiles, capaces de jugar en diversos puestos, lo que encaja en la idea de fútbol que quiere desarrollar.

Bancy Hernández es un jugador que se puede adpatar a varios puestos. (@laazulyblanco/Selección de Fútbol de Nicaragua)

“Para mí es importantísimo y soy el más agradecido y el que está más contento. ¿Por qué? Porque además de lo que tenemos en casa con estos muchachos, encontramos una gran versatilidad en el terreno de juego.

“No traemos jugadores que están encasillados en un solo puesto, sino traemos jugadores que pueden igualmente cumplir en uno, dos, o hasta tres puestos en el terreno de juego. Creo que encontramos versatilidad en ellos.

“Son jugadores que cuando saltan al terreno de juego puede uno terminar o empezar jugando como extremo derecho, pero en algún momento lo van a ver como centro delantero, como medio campista o como extremo por la izquierda, eso es lo importante que nos dan ellos”, argumenta.

Solidaridad y compromiso defensivo

Quesada indicó que además le gustó que son jugadores esforzados, que se salen de sus funciones en beneficio del equipo.

“Valoramos también el aspecto de solidaridad a la hora de defender, que eso es muy importante, porque sin duda ellos hacia adelante son muy buenos, son potentes, tienen muy buena técnica y táctica en la organización ofensiva, pero es importante también lo otro.

“El fútbol es ataque y defensa en todo momento y eso igual lo hemos valorado, han sido valorados en ese aspecto y nos dan esa solidaridad en la organización defensiva, que es importantísimo para nosotros”, destacó.

Luis Paradela es un jugador que en lo táctico le cumple de gran forma a Vladimir Quesada en Saprissa. (Jose Cordero)

Un abanico amplio para un torneo más exigente

El DT tibaseño afirma que los recién llegados amplían las variantes, permiten más opciones en nombres y una planilla más vasta para un torneo que será aún más competitivo.

“Es un abanico increíble de posibilidades que podemos echar mano en determinado momento y que es importante para nosotros, porque si el torneo pasado fue muy competitivo, muy duro, con mucho más razón el segundo torneo.

“Este es el que clasifica equipos para la Copa Centroamericana, el que desciende a uno de los equipos y con mucho más razón va a ser más competitivo, va a ser más fuerte y en eso hemos pensado".