San Carlos sorprende con la contratación de un legionario para el Clausura 2026

San Carlos busca refuerzos para enfrentar el Clausura 2026 y este lunes anunció la contratación del defensor Pablo Fonseca, a quien se trajo del fútbol internacional.

Los norteños le dieron la bienvenida al futbolista que estuvo en el club de enero del 2024 a julio del 2025 y que dejó la institución para irse al fútbol de Malta.

LEA MÁS: Exvolante de Alajuelense se pone a las órdenes de Wálter Centeno para sacar a San Carlos del descenso

Pablo Fonseca regresa a San Carlos tras jugar en Albania. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

Toro de vuelta

“Fonseca vuelve a Los Toros tras jugar el torneo anterior con el Gzira United de Malta. El defensor ya conoce la institución y retorna para aportar su experiencia al equipo.

“Esta mañana el jugador realizó los exámenes médicos y físicos correspondientes, por la tarde se integrará a los entrenamientos del plantel bajo la planificación del cuerpo técnico”, destacó su oficina de prensa.

LEA MÁS: Esto dijo Wálter Centeno luego de perder contra un Alajuelense plagado de jóvenes

El futbolista, de 27 años, llega para darle una mano al plantel en su lucha por tratar de dejar el último lugar de la tabla acumulada y alejarse del descenso al cierre de la temporada.