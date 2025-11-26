¿Huelga en San Carlos? Gerente deportivo de los Toros revela si hay atrasos de salarios

Un atraso salarial sería el motivo por el cual los jugadores de la Asociación Deportiva San Carlos no se presentaron a entrenar este martes.

Según trascendió en medios de comunicación, los jugadores del equipo de Wálter Centeno se negaron a hacer la práctica correspondiente porque no reciben sus salarios.

En este momento, el equipo es el último lugar del torneo de Apertura con 13 puntos, luego de 16 fechas. Los norteños cerrarán el campeonato enfrentando a Herediano y Alajuelense.

En San Carlos hay un atraso con los salarios de sus jugadores. Prensa SC. (ADSC /ADSC)

¿Qué pasa en San Carlos?

Carlos Acosta, gerente deportivo del equipo sancarleño, conversó con La Teja y negó que los jugadores se hayan sumado a un movimiento de huelga.

“Es totalmente falso que los jugadores hayan estado en huelga. El domingo hubo partido, ayer (lunes) se hizo trabajo regenerativo y hoy (martes) les tocaba trabajo regenerativo.

“Yo estuve con los jugadores en la sala de prensa, vieron el video del partido contra Puntarenas y luego fueron al gimnasio. No les tocaba entrenamiento como tal”, expresó.

Carlos Acosta (derecha), gerente deportivo de San Carlos, negó que los jugadores se hayan sumado a un movimiento de huelga. Prensa SC. (AD San Carlos/AD San Carlos)

Acosta confirmó que sí hay un atraso salariales, producto del rendimiento deportivo.

“Hay un tema con el flujo de dinero, ya estamos en trámite para hacer los pagos, el hecho de estar en el último lugar nos ha afectado con el tema de socios y tenemos que buscar la manera de solventar el faltante de dinero.

“Acá se paga contra mes trabajado, es decir, en octubre se pagó lo que se trabajó en setiembre y ahora debemos pagar lo que se trabajó en octubre. Esperamos que en el transcurso de la semana este tema quede resuelto. No es la primera vez que hay un atraso, pero hemos podido salir adelante”, añadió.