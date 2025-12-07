Esto dijo Wálter Centeno luego de perder contra un Alajuelense plagado de jóvenes

Alajuelense, lleno de suplentes y jóvenes, se impuso sobre un San Carlos de Wálter Centeno que acabó en la última casilla del torneo nacional.

Centeno no ocultó que se tienen tomadas decisiones para poder salir de esta situación el otro semestre, en el que pelearán el no descenso, además de hablar de la situación económica del equipo.

“Todos en general no podemos estar pretendiendo hacer cosas cuando sabemos que pueden haber este tipo de circunstancias, de atrasos y todo ese tipo de cosas, pero más allá está el espíritu de jugador, de salir de la crisis; en vez de quejarse, uno tiene que sacar ese espíritu y a nosotros nos faltó, de sacar la garra y no pudimos aprovechar la oportunidad.

Wálter Centeno terminó en la última posición con San Carlos tras finalizar el torneo. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

“Al equipo le faltó esa determinación y creo que nos quedamos ahí en el pobrecito y no estoy de acuerdo, hay que tomar decisiones; ya la junta directiva sabe el plan que vamos a seguir a pesar de todo lo malo”, dijo Paté en conferencia.

Centeno aseguró que fueron muy reiterativos los errores y pide que no se le maltrate a Lezcano luego de que la gente se metiera con él tras el fallo en el segundo gol de la Liga.

“Fueron muy reiterativas las desatenciones, la no lectura en momentos determinados; tuvimos muchas lagunas que nos costaron partidos; las trabajamos, hablamos, pero solían ser las mismas.

Alajuelense venció 0-2 a San Carlos. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Con Lezcano no hay que maltratarlo, es parte del fútbol, tiene que aprender, rodearse de carácter al igual que el otro portero, como todos”, afirmó Centeno. Que también comentó que podrían existir refuerzos en la zona de la portería para el próximo torneo.