¿Le quitaron un penal a San Carlos ante Alajuelense? Exárbitro nacional lo aclara

Una jugada de posible penal a favor de San Carlos ante Alajuelense por mano de Aarón Salazar fue señalada por el silbatero y el VAR como una acción lícita

Por Henry Bejarano Matarrita

A los 26 minutos de juego, una mano de Aarón Salazar en el área de Alajuelense ante San Carlos fue señalada como lícita por parte del VAR y del juez central.

El exárbitro nacional, Henry Bejarano, fue claro en que fue perjudicado el club sancarleño tras la acción polémica.

“Penal, mano no natural. Muy clara, ¿y el VAR?“, afirmó Henry Bejarano tras la jugada que no pasó a más.

El partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense resulta entretenido, a pesar de las pocas ocasiones de gol.
Los norteños y manudos están sin goles tras finalizar la primera etapa del encuentro en el Carlos Ugalde, algo que a los liguistas les importa poco, pero a San Carlos le urge sumar para ir saliendo de las últimas casillas del torneo.

